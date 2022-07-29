СИК – «Оулу». Прогноз на матч финской Высшей лиги (31.07.2022)

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вчера, 22:56

Ставки букмекеров

В этой игре встретятся команды одного уровня и класса, поэтому букмекерам было сложно определиться с явным фаворитом встречи. Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.85. В случае победы гостей зайдет коэффициент 4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.76.

Тотал больше 2.5 мячей оценивается букмекерами коэффициентом 1.75, в тоже время за низовой тотал (ТМ 2.5) дают коэффициент 2.1. На «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 1.7.

Форма команд

СИК в четверг побывал в гостях у норвежского «Лиллетрема» в раках ответного поединка второго квалификационного раунда Лиги конференций. Команде удалось забить два гола, но оборона не порадовала надежностью, и в итоге на табло был зафиксирован неутешительный результат (2:5). В чемпионате команда набрала три очка в последнем туре, обыграв на выезде «Лахти» (3:1).

«Оулу» в минувших двух турах набрал максимальное количество зачетных баллов благодаря победам над «Мариехамном» и «Ильвесом» со счетом (3:1) и (2:0) соответственно. Шесть пунктов помогли команде закрепиться на четвертом месте и продолжить борьбу за медали текущего чемпионата.

Информация для ставок

СИК победил дома лишь раз в последних семи играх

У «Оулу» шесть побед в последних девяти поединках

Пять из шести последних матчей с участием СИКа закончились результатом «обе забьют»

Три из четырех последних встреч «Оулу» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз