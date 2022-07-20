«ВПС Вааса» – «Хака». Прогноз на матч финской высшей лиги (23.07.2022)

1658266190

20 июля 2022, 00:29

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 2.44 на победу «ВПС Вааса». В случае победы «Хаки» зайдет приятный коэффициент 2.75. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.84. Если окажется, что голов будет немного, то есть ставка ТМ 2.5 по коэффициенту 1.94. Прогноз на «обе забьют» принимают по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«ВПС Вааса» два предыдущих сражения проиграл с одинаковым счетом (1:3). Сначала у манды было домашнее сражение с «Мариехманом», а затем на выезде были проверены на прочность ХИКом. На турнирное положение эти два поражение повлияли несильно, команда осталась на своем восьмом месте, но позволила соперникам приблизиться вплотную.

«Хака» в свою очередь порадовала болельщиков набранными очками и победными результатами. Команде удалось по очереди обыграть ХИФК (2:0) и «Интер» и города Турку (3:2) и тем самым закрепиться на четвертной строчке в турнирной таблице.

Информация для ставок

«ВПС Вааса» проиграл три из четырех последних матчей

Беспроигрышная серия «Хаки» насчитывает восемь встреч (без учета дополнительного времени)

Три из четырех минувших очных поединка закончились результатом ТМ 2.5

«Хака» забивает в гостях в семи играх подряд

Прогноз

В данном поединке нет явного фаворита, поэтому очень трудно сказать, кто будет владеть преимуществом, забивать голы и в конечном итоге окажется сильнее. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.