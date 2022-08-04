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«Анже» — «Нант». Прогноз на матч французской Лиги 1 (07.08.2022)

сегодня, 14:20
Нант

Ставки букмекеров

Букмекеры практически поровну оценивают шансы команд на успех в предстоящей игре. Поставить на победу «Анже» компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.77, а за победу «Нанта» предложена цена 2.86. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.28.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.783.322.76
Лига Ставок 2.70 3.25 2.70
Мелбет 2.84 3.24 2.81
1XBET 2.77 3.28 2.86

Если рассматривать линию голов, то в ней перекос на стороне низового исхода. Вариант ТМ(2,5) гола идет по коэффициенту 1.72, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

«Анже» хорошо начал прошлый сезон чемпионата Франции, но постепенно клуб угодил в кризис и лишился возможностей претендовать на место в зоне еврокубков.

К финишу Лиги 1 «Анже» пришел на 14-м месте рейтинга. В домашних матчах лиги клуб установил следующие результаты: победы – 8, ничьи – 2, поражения – 9. Соотношение забитых и пропущенных голов получилось зеркальным – 23 на 23.

«Нант» в прошлом сезоне завоевал трофей, выиграв Кубок Франции. В новой кампании клуб уже провел один официальный поединок, крупно уступив ПСЖ в поединке за Суперкубок.

Касательно успехов «Нанта» в прошлом розыгрыше Лиги 1, то команда закончила чемпионат на девятом месте рейтинга с такими показателями: 15 побед, 10 ничьих и 13 поражений.

Информация для ставок

  • Команды обменялись голами в 4 прошлых очных встречах
  • «Нант» не проигрывал «Анже» в 4 предыдущих поединках
  • «Нант» фиксировал обмен голами в 9 прошлых матчах чемпионата

Прогноз

«Анже» и «Нант» стабильно завершают очные встречи в результативном формате. Поэтому, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.48 1.60 1.78 2.15 1.42 3.03
Лига Ставок 2.34 1.58 1.71 2.11 1.37 3.05
Мелбет 1.77 2.23
1XBET 1.81 2.17
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pyge5mcaapqa
pyge5mcaapqa
сегодня в 17:35
Победу одержит «Анже»
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