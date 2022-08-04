«Анже» — «Нант». Прогноз на матч французской Лиги 1 (07.08.2022)

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сегодня, 14:20

Ставки букмекеров

Букмекеры практически поровну оценивают шансы команд на успех в предстоящей игре. Поставить на победу «Анже» компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.77, а за победу «Нанта» предложена цена 2.86. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.28.

Если рассматривать линию голов, то в ней перекос на стороне низового исхода. Вариант ТМ(2,5) гола идет по коэффициенту 1.72, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

«Анже» хорошо начал прошлый сезон чемпионата Франции, но постепенно клуб угодил в кризис и лишился возможностей претендовать на место в зоне еврокубков.

К финишу Лиги 1 «Анже» пришел на 14-м месте рейтинга. В домашних матчах лиги клуб установил следующие результаты: победы – 8, ничьи – 2, поражения – 9. Соотношение забитых и пропущенных голов получилось зеркальным – 23 на 23.

«Нант» в прошлом сезоне завоевал трофей, выиграв Кубок Франции. В новой кампании клуб уже провел один официальный поединок, крупно уступив ПСЖ в поединке за Суперкубок.

Касательно успехов «Нанта» в прошлом розыгрыше Лиги 1, то команда закончила чемпионат на девятом месте рейтинга с такими показателями: 15 побед, 10 ничьих и 13 поражений.

Информация для ставок

Команды обменялись голами в 4 прошлых очных встречах

«Нант» не проигрывал «Анже» в 4 предыдущих поединках

«Нант» фиксировал обмен голами в 9 прошлых матчах чемпионата

Прогноз

«Анже» и «Нант» стабильно завершают очные встречи в результативном формате. Поэтому, рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.