«Одиша» — «Хайдарабад». Прогноз на матч индийской Суперлиги (27.01.2022)

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вчера, 10:29

Ставки букмекеров

Котировки на данную игру предоставлены с небольшим перевесом в сторону гостей. Взять победу «Хайдарабада» можно по коэффициенту 1.9, а в случае победы хозяев зайдет коэффициент 3.75. На ничью же можно загрузить по коэффициенту 3.7 в букмекерской конторе Фонбет.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.72. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 2.08. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.68.

Форма команд

«Одиша» после 12 поединков в чемпионате расположилась на шестом месте и отстает от зоны плей-офф всего на один балл. Команда в прошедших двух турах побывала в гостях, где сразилась с «Норт-Ист Юнайтед», а также «Мохун Баган» и смогла завоевать четыре очка, благодаря результатам (2:0) и (0:0) соответственно.

«Хайдарабад» продолжает удерживать лидирующую строчку после такого же количества сыгранных матчей. Коллектив последние четыре игры провел на выезде и смог выиграть лишь одну в последнем туре переиграв «Ист Бенгал» (4:0). Чуть ранее была битва с «Ченнайном» и завершилась вничью (1:1).

Информация для ставок

«Одиша» выиграла два из восьми последних матчей

У «Хайдарабада» одно поражение в последних 11 поединках

Четыре из пяти минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют»

Три последние игры с участием «Одиши» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этом матче нас ожидает битва, в которой не одна из команд не желает делиться очками. Очень трудно сказать, кто будет владеть преимуществом и смогут ли вообще здесь определить победителя, но вполне вероятно, что здесь мы увидим обмен голами. Загрузить на данный исход можно в БК Фонбет по коэффициенту 1.68.