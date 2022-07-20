«Шемрок Роверс» — «Дрогеда Юнайтед». Прогноз на матч ирландской Премьер-лиги (23.07.2022)

1658316149

20 июля 2022, 14:22

Ставки букмекеров

«Шемрок Роверс» играет на своем поле, и являются однозначным фаворитом встречи. Поставить на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. Если в поединке победитель не будет определен, то порадует коэффициент 5.5, а сенсационная победа гостей залетит по коэффициенту 28.

Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.71 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2. Обмен голами в этой игре стоит 2.75.

Форма команд

«Шемрок Роверс» вчера провел матч квалификации Лиги чемпионов и на выезде был разгромлен болгарским «Лудогорцем» со счетом (0:3). Команде будет трудно отыграть такой счет в ответном матче, поэтому сосредоточится на национальном турнире и еврокубке рангом ниже. В минувшем туре чемпионата была оформлена минимальная победа (1:0) над «Финн Харпс».

«Дрогеда» занимает восьмое место в турнирной таблице и продолажет борьбу за выживание. В прошлом туре команда уступила на выезде «Богемиану» (0:1), а туром ранее сенсационно дома переиграла «Дандолк» со счетом (1:0).

Информация для ставок

«Шемрок Роверс» выиграл восемь из девяти последних домашних поединков

Безвыигрышная серия «Дрогеды Юнайтед» насчитывает шесть матчей (четыре поражения и две ничьих)

Три из четырех минувших очных встречи завершились победой «Шемрок Роверса»

Четыре последние игры и «Шемрок Роверса» и «Дрогеды Юнайтед» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Шемрок Роверс» будет контролировать ход поединка с первых минут и без проблем добудет нудный для себя результат. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу хозяев поля с форой (-1.5) по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.