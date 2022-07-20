«Шемрок Роверс» — «Дрогеда Юнайтед». Прогноз на матч ирландской Премьер-лиги (23.07.2022)

Ставки букмекеров
«Шемрок Роверс» играет на своем поле, и являются однозначным фаворитом встречи. Поставить на победу хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6. Если в поединке победитель не будет определен, то порадует коэффициент 5.5, а сенсационная победа гостей залетит по коэффициенту 28.
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сегодня, 16:00
Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.71 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2. Обмен голами в этой игре стоит 2.75.
Форма команд
«Шемрок Роверс» вчера провел матч квалификации Лиги чемпионов и на выезде был разгромлен болгарским «Лудогорцем» со счетом (0:3). Команде будет трудно отыграть такой счет в ответном матче, поэтому сосредоточится на национальном турнире и еврокубке рангом ниже. В минувшем туре чемпионата была оформлена минимальная победа (1:0) над «Финн Харпс».
«Дрогеда» занимает восьмое место в турнирной таблице и продолажет борьбу за выживание. В прошлом туре команда уступила на выезде «Богемиану» (0:1), а туром ранее сенсационно дома переиграла «Дандолк» со счетом (1:0).
Информация для ставок
- «Шемрок Роверс» выиграл восемь из девяти последних домашних поединков
- Безвыигрышная серия «Дрогеды Юнайтед» насчитывает шесть матчей (четыре поражения и две ничьих)
- Три из четырех минувших очных встречи завершились победой «Шемрок Роверса»
- Четыре последние игры и «Шемрок Роверса» и «Дрогеды Юнайтед» закончились результатом «обе забьют – нет»
Прогноз
«Шемрок Роверс» будет контролировать ход поединка с первых минут и без проблем добудет нудный для себя результат. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу хозяев поля с форой (-1.5) по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.