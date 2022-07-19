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УКД – «Шелбурн». Прогноз на матч ирландской Премьер-лиги (22.07.2022)

19 июля 2022, 00:17
Шелбурн

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 5.25 на победу хозяев поля, остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.6, а взять победу гостей можно по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.773.551.74

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.27. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.63. Существует небольшая вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

УДК в последнем туре национального чемпионата наконец-то прервал свою проигрышную серию и обыграл на выезде «Слиго Роверс» со счетом (2:0). Чуть ранее коллектив пропустил по три мяча от «Богемиана» и «Дандолка» и проиграл (1:3) и (0:3) соответственно. В таблице клуб занимает последнее место и на 13 очков отстает от спасающей восьмой позиции.

«Шелбурн» также одержал победу в минувшем туре. Соперником был безнадежный аутсайдер «Финн Харпс», который удалось уверенно переиграть со счетом (3:1). Набранные три очка помогли клубу закрепиться на седьмом месте в таблице и приблизиться к «Богемиану» на расстояние четырех очков.

Информация для ставок

  • УКД не может выиграть в 11 домашних матчах кряду (шесть поражений и пять ничьих)
  • «Шелбурн» проиграл на выезде пять из шести последних выездных поединков
  • Пять минувших очных встреч завершились результатом ТМ 2.5
  • Три из четырех последних игр УКД закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Шелбурн» безоговорочный фаворит встречи и не допустит осечки в этом матче. Команда желает подтвердить свою силу с еще одним претендентом на вылет. Сделать ставку на победу «Шелбурна» можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.81 1.60 2.44
Все комментарии
Gahi
Gahi
19 июля в 06:17
Победа гостей гостей или ничья в этом матче. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 июля в 05:11
Победа хозяев или нтчья!
Гость
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