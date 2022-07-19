УКД – «Шелбурн». Прогноз на матч ирландской Премьер-лиги (22.07.2022)

1658179027

19 июля 2022, 00:17

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 5.25 на победу хозяев поля, остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.6, а взять победу гостей можно по коэффициенту 1.7.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.27. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.63. Существует небольшая вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

УДК в последнем туре национального чемпионата наконец-то прервал свою проигрышную серию и обыграл на выезде «Слиго Роверс» со счетом (2:0). Чуть ранее коллектив пропустил по три мяча от «Богемиана» и «Дандолка» и проиграл (1:3) и (0:3) соответственно. В таблице клуб занимает последнее место и на 13 очков отстает от спасающей восьмой позиции.

«Шелбурн» также одержал победу в минувшем туре. Соперником был безнадежный аутсайдер «Финн Харпс», который удалось уверенно переиграть со счетом (3:1). Набранные три очка помогли клубу закрепиться на седьмом месте в таблице и приблизиться к «Богемиану» на расстояние четырех очков.

Информация для ставок

УКД не может выиграть в 11 домашних матчах кряду (шесть поражений и пять ничьих)

«Шелбурн» проиграл на выезде пять из шести последних выездных поединков

Пять минувших очных встреч завершились результатом ТМ 2.5

Три из четырех последних игр УКД закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Шелбурн» безоговорочный фаворит встречи и не допустит осечки в этом матче. Команда желает подтвердить свою силу с еще одним претендентом на вылет. Сделать ставку на победу «Шелбурна» можно по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.