«Вильярреал Б» — «Лас-Пальмас». Прогноз на матч испанской Сегунды (17.12.2022)

Ставки букмекеров
Небольшим фаворитом этого противостояния букмекеры считают «Лас-Пальмас». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.15, ничья играется по котировке 3.10, а победу «Вильярреала Б» можно взять по цене 3.30.
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завтра, 20:30
Аналитики БК Лига Ставок также убеждены, что команды ограничатся максимум двумя забитыми мячами. Ставки на ТМ(2,5) гола играются по коэффициенту 1.53, ТБ(2,5) – 2.30.
Форма команд
«Вильяррел Б» поднялся на десятое место испанской Сегунды, заработав пять очков в трех предыдущих турах. В этой серии матчей «желтая субмарина» зафиксировала седьмую победу в сезоне, обыграв в гостях «Картахену» (1:0), а противостояния с «Леганес» (0:0) и «Тенерифе» (2:2) завершились вничью (2:2).
По итогам десяти домашних матчей чемпионата футболисты «Вильярреала Б» не допускали поражений. На их счету пять домашних побед и пять ничейных противостояний на своем поле.
«Лас-Пальмас» претендует на повышение в классе по итогам этого сезона. К 21-у туру Сегунды команда подходит на втором месте рейтинга, отставая от лидера на один балл. При этом в двух последних турах лиги футболисты «Лас-Пальмас» проявили себя плохо, проиграв на домашней арене «Альбасете» (1:2) и сыграв вничью с «Реал Овьедо» (0:0).
Отметим, что в 10 гостевых матчах чемпионата футболисты «Лас-Пальмас» допустили только один проигрыш, одержав четыре победы и пять раз сыграв вничью.
Информация для ставок
- «Лас-Пальмас» побеждал в 4 из прошлых 5 матчей против «Вильярреала Б»
- «Лас-Пальмас» забивал минимум три гола в 4 из последних 5 матчей с соперником
- «Вильярреал Б» проиграл все 3 домашних матча против «Лас-Пальмас»
Прогноз
«Вильярреал Б» не может преследовать турнирных задач в Сегунде по понятным причинам, чего не скажешь про «Лас-Пальмас». Предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 2.15 в БК Лига Ставок.