«Вильярреал Б» — «Лас-Пальмас». Прогноз на матч испанской Сегунды (17.12.2022)

1671088923

вчера, 10:22

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этого противостояния букмекеры считают «Лас-Пальмас». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.15, ничья играется по котировке 3.10, а победу «Вильярреала Б» можно взять по цене 3.30.

Аналитики БК Лига Ставок также убеждены, что команды ограничатся максимум двумя забитыми мячами. Ставки на ТМ(2,5) гола играются по коэффициенту 1.53, ТБ (2,5) – 2.30.

Форма команд

«Вильяррел Б» поднялся на десятое место испанской Сегунды, заработав пять очков в трех предыдущих турах. В этой серии матчей «желтая субмарина» зафиксировала седьмую победу в сезоне, обыграв в гостях «Картахену» (1:0), а противостояния с «Леганес» (0:0) и «Тенерифе» (2:2) завершились вничью (2:2).

По итогам десяти домашних матчей чемпионата футболисты «Вильярреала Б» не допускали поражений. На их счету пять домашних побед и пять ничейных противостояний на своем поле.

«Лас-Пальмас» претендует на повышение в классе по итогам этого сезона. К 21-у туру Сегунды команда подходит на втором месте рейтинга, отставая от лидера на один балл. При этом в двух последних турах лиги футболисты «Лас-Пальмас» проявили себя плохо, проиграв на домашней арене «Альбасете» (1:2) и сыграв вничью с «Реал Овьедо» (0:0).

Отметим, что в 10 гостевых матчах чемпионата футболисты «Лас-Пальмас» допустили только один проигрыш, одержав четыре победы и пять раз сыграв вничью.

Информация для ставок

«Лас-Пальмас» побеждал в 4 из прошлых 5 матчей против «Вильярреала Б»

«Лас-Пальмас» забивал минимум три гола в 4 из последних 5 матчей с соперником

«Вильярреал Б» проиграл все 3 домашних матча против «Лас-Пальмас»

Прогноз

«Вильярреал Б» не может преследовать турнирных задач в Сегунде по понятным причинам, чего не скажешь про «Лас-Пальмас». Предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 2.15 в БК Лига Ставок.