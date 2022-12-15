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«Вильярреал Б» — «Лас-Пальмас». Прогноз на матч испанской Сегунды (17.12.2022)

вчера, 10:22
Лас-Пальмас

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом этого противостояния букмекеры считают «Лас-Пальмас». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.15, ничья играется по котировке 3.10, а победу «Вильярреала Б» можно взять по цене 3.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.743.142.18

Аналитики БК Лига Ставок также убеждены, что команды ограничатся максимум двумя забитыми мячами. Ставки на ТМ(2,5) гола играются по коэффициенту 1.53, ТБ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Вильяррел Б» поднялся на десятое место испанской Сегунды, заработав пять очков в трех предыдущих турах. В этой серии матчей «желтая субмарина» зафиксировала седьмую победу в сезоне, обыграв в гостях «Картахену» (1:0), а противостояния с «Леганес» (0:0) и «Тенерифе» (2:2) завершились вничью (2:2).

По итогам десяти домашних матчей чемпионата футболисты «Вильярреала Б» не допускали поражений. На их счету пять домашних побед и пять ничейных противостояний на своем поле.

«Лас-Пальмас» претендует на повышение в классе по итогам этого сезона. К 21-у туру Сегунды команда подходит на втором месте рейтинга, отставая от лидера на один балл. При этом в двух последних турах лиги футболисты «Лас-Пальмас» проявили себя плохо, проиграв на домашней арене «Альбасете» (1:2) и сыграв вничью с «Реал Овьедо» (0:0).

Отметим, что в 10 гостевых матчах чемпионата футболисты «Лас-Пальмас» допустили только один проигрыш, одержав четыре победы и пять раз сыграв вничью.

Информация для ставок

  • «Лас-Пальмас» побеждал в 4 из прошлых 5 матчей против «Вильярреала Б»
  • «Лас-Пальмас» забивал минимум три гола в 4 из последних 5 матчей с соперником
  • «Вильярреал Б» проиграл все 3 домашних матча против «Лас-Пальмас»

Прогноз

«Вильярреал Б» не может преследовать турнирных задач в Сегунде по понятным причинам, чего не скажешь про «Лас-Пальмас». Предлагаем поставить на победу гостей по коэффициенту 2.15 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.06 1.82 1.57 2.43
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:47
Гости претендуют в повышение в классе и обязаны брать три очка
Гость
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