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«Болонья» — «Фиорентина». Прогноз на итальянской Серии А (11.09.2022)      

сегодня, 14:32
Фиорентина

Ставки букмекеров

Явного фаворита встречи букмекеры выделить не смогли. Поставить на победу «Фиорентины» можно по коэффициенту 2.34 в букмекерской конторе Лига Ставок. Успех «Болоньи» оценивается по коэффициенту 2.95, а ничья зайдет с коэффициентом 3.5.

Италия. Серия А 2022/2023
Болонья
Фиорентина
НичьяНичьяПроигрышНичьяПроигрыш
- : -
11 сентября 2022, 16:00
воскресенье
НичьяПроигрышНичьяНичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.053.502.45
Лига Ставок 2.90 3.40 2.48
Мелбет 3.05 3.62 2.43
1XBET 3.05 3.62 2.43

Интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент как на тотал больше 2.5 составляет 1.9, так и на тотал меньше 2.5 – 1.9. На «обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Болонья» вничью завершила два последних тура итальянского чемпионата. Соперниками выступали «Специа» (2:2) и «Салернитана» (1:1). После пяти сыгранных матчей коллектив располагается на 16 месте в турнирной таблице, имея в активе три очка.

«Фиорентина» стартовала в групповом этапе Лиги конференций и, нанеся 30 ударов по воротам латвийского РФШ, невероятным образом не смогла победить, ничья (1:1). В Серии А «фиалки» также в последнем туре расписали ничью (1:1), но битва была с грозным туринским «Ювентусом».

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Болоньи» насчитывает пять поединков (три ничьих и два поражения)
  • «Фиорентина» расписала пять ничьих в последних шести играх
  • Минувшая очная встреча завершилась поражением «Болоньи» (0:1)
  • Шесть последних матчей с участием «Фиорентины» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В новом сезоне команда из Флоренции не радует своих болельщиков большим количеством забитых голов и, скорее всего, очередной тур также пройдет скромно. Рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.88 1.47 1.97 1.93 1.56 2.59
Лига Ставок 2.75 1.43 1.89 1.89 1.50 2.55
Мелбет 1.98 1.96
1XBET 1.98 1.96
Все комментарии
jdey285gk6dj
jdey285gk6dj
сегодня в 15:33
Победу одержит «Фиорентина»
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