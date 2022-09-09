«Болонья» — «Фиорентина». Прогноз на итальянской Серии А (11.09.2022)      

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сегодня, 14:32

Ставки букмекеров

Явного фаворита встречи букмекеры выделить не смогли. Поставить на победу «Фиорентины» можно по коэффициенту 2.34 в букмекерской конторе Лига Ставок. Успех «Болоньи» оценивается по коэффициенту 2.95, а ничья зайдет с коэффициентом 3.5.

Интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент как на тотал больше 2.5 составляет 1.9, так и на тотал меньше 2.5 – 1.9. На «обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Болонья» вничью завершила два последних тура итальянского чемпионата. Соперниками выступали «Специа» (2:2) и «Салернитана» (1:1). После пяти сыгранных матчей коллектив располагается на 16 месте в турнирной таблице, имея в активе три очка.

«Фиорентина» стартовала в групповом этапе Лиги конференций и, нанеся 30 ударов по воротам латвийского РФШ, невероятным образом не смогла победить, ничья (1:1). В Серии А «фиалки» также в последнем туре расписали ничью (1:1), но битва была с грозным туринским «Ювентусом».

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Болоньи» насчитывает пять поединков (три ничьих и два поражения)

«Фиорентина» расписала пять ничьих в последних шести играх

Минувшая очная встреча завершилась поражением «Болоньи» (0:1)

Шесть последних матчей с участием «Фиорентины» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В новом сезоне команда из Флоренции не радует своих болельщиков большим количеством забитых голов и, скорее всего, очередной тур также пройдет скромно. Рекомендуем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.