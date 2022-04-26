«Болонья» – «Интер». Прогноз на матч итальянской Серии А (27.04.2022)

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сегодня, 00:03

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи у букмекеров не возникло проблем, абсолютное преимущество принадлежит гостям. Поставить на победу «Интера» с форой (-1) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.65. Ничью в данном матче можно выбрать по коэффициенту 4.95, а поверить в победу «Болоньи» предлагают по коэффициенту 7.2.

Также в линии букмекеры предлагают интересные коэффициенты на тоталы. Больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.6, а ТМ 2.5 можно взять за 2.3. Исход «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Болонья» в апреле выглядит очень миролюбивой, но расписывает ничьи с достаточно грозными коллективами, среди них «Ювентус» (1:1) и «Милан» (0:0). Также команде удалось порадовать болельщиков победой, на домашнем поле была обыграна «Сампдория» со счетом (2:0).После 33 игр клуб расположился на 13 месте с 39 очками в копилке.

«Интер» продолжает активную борьбу за золотые медали первенства. Коллектив всего на два очка отстает от своего соседа «Милана», но при этом имеет одну игру в запасе. В минувших турах «черно-синие» без проблем обыграли «Рому» и «Специю» с одинаковым счетом (3:1), а также прошли в финал кубка Италии благодаря разгрому все того же «Милана» (3:0).

Информация для ставок

«Интер» победил в пяти последних встречах

«Болонья» оформила три ничьих в последних четырех играх

Три минувших очных поединка завершились поражением «Болоньи»

«Интер» забивает минимум один гол в девяти последних матчах

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