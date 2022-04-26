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«Болонья» – «Интер». Прогноз на матч итальянской Серии А (27.04.2022)

сегодня, 00:03
Интер

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи у букмекеров не возникло проблем, абсолютное преимущество принадлежит гостям. Поставить на победу «Интера» с форой (-1) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.65. Ничью в данном матче можно выбрать по коэффициенту 4.95, а поверить в победу «Болоньи» предлагают по коэффициенту 7.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.225.301.40
Фонбет 7.70 5.00 1.38
Мелбет 7.80 5.25 1.43

Также в линии букмекеры предлагают интересные коэффициенты на тоталы. Больше 2.5 мячей можно поставить по коэффициенту 1.6, а ТМ 2.5 можно взять за 2.3. Исход «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Болонья» в апреле выглядит очень миролюбивой, но расписывает ничьи с достаточно грозными коллективами, среди них «Ювентус» (1:1) и «Милан» (0:0). Также команде удалось порадовать болельщиков победой, на домашнем поле была обыграна «Сампдория» со счетом (2:0).После 33 игр клуб расположился на 13 месте с 39 очками в копилке.

«Интер» продолжает активную борьбу за золотые медали первенства. Коллектив всего на два очка отстает от своего соседа «Милана», но при этом имеет одну игру в запасе. В минувших турах «черно-синие» без проблем обыграли «Рому» и «Специю» с одинаковым счетом (3:1), а также прошли в финал кубка Италии благодаря разгрому все того же «Милана» (3:0).

Информация для ставок

  • «Интер» победил в пяти последних встречах
  • «Болонья» оформила три ничьих в последних четырех играх
  • Три минувших очных поединка завершились поражением «Болоньи»
  • «Интер» забивает минимум один гол в девяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке ожидаем плотную оборонительную игру от хозяев поля тотальное преимущество во владении мячом от гостей. Предлагаем поверить в результативный матч и загрузить на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.14 1.26 2.48 1.60 1.96 1.94
Мелбет 2.48 1.64
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 05:13
Интер не победит.
Gahi
Gahi
сегодня в 04:26
Победа команды "Интера" в этом матче.
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