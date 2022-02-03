«Фиорентина» — «Лацио». Прогноз на матч итальянской Серии А (05.02.2022)

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вчера, 21:04

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает интересный коэффициент 2.4 на победу «Фиорентины», остановить свой выбор на победе «Лацио» можно по коэффициенту 2.96, а взять ничью предлагают по коэффициенту 3.45.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.68. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.15. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Фиорентина» крайне хороша дома. Родной стадион является для команды крепостью, о чем свидетельствует статистика последних домашних матчей. В минувшем матче в родных стенах коллектив катком прошелся по «Дженоа» (6:0), но перед перерывом не сумел на выезде обыграть откровенного аутсайдера «Кальяри» (1:1).

Римский «Лацио» набрал такое же количество очков, как и нынешний соперник – 36 и лишь по дополнительным показателям располагается строчкой ниже на восьмом месте. Команда в последней игре перед паузой не смогла дома обыграть «Аталанту» (0:0), а чуть ранее в розыгрыше национального кубка одолела «Удинезе» (1:0) и прошла в четвертьфинал.

Информация для ставок

«Фиорентина» выиграла семь из восьми последних домашних поединков

У «Лацио» лишь одна победа в последних пяти матчах (без учета дополнительного времени)

Восемь последних домашних поединков «Фиорентины» закончились результатом ТБ 2.5

2.5 «Лацио» забивает в гостях в девяти из десяти последних играх

Прогноз

Мы увидим игру двух очень сильных команд, которые демонстрируют достаточно содержательную игру. Ожидается боевой, но очень интересный поединок, где трудно сказать, кто же будет доминировать на поле и победит, поэтому предлагаем сделать ставку на обмен голами по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.