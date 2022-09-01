«Милан» — «Интер». Прогноз на матч итальянской Серии А (03.09.2022)

Ставки букмекеров
Коэффициенты на данный поединок выглядят следующим образом: взять победу номинальных хозяев можно за 2.62 в букмекерской конторе Лига Ставок, в случае победы «Интера» зайдет приятный коэффициент 2.67, а ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.
|
- : -
завтра, 19:00
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.81. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05. Существует большая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.
Форма команд
«Милан» в последних двух турах был надежен в защите и сумел одержать победу над «Болоньей» (2:0), а также расписать нулевую ничью с «Сассуоло». Команда продолжает защиту чемпионского титула, и терять очки в принципиальном дерби не намерена.
«Интер» после неожиданного поражения в Риме от «Лацио» (1:3) на своем поле принимал новичка высшего дивизиона «Кремонезе» и оказался сильнее, трижды поразив ворота соперника и победив со счетом (3:1). Три очка позволили оказаться на втором месте в таблице и сократить отставание от «Ромы» до одного балла.
Информация для ставок
- «Милан» одержал пять побед в последних семи матчах
- У «Интера» два поражения в последних пяти играх
- Минувшая очная встреча закончилась поражением «Милана» со счетом (0:3)
- Шесть последних поединков с участием «Интера» завершились результатом ТБ 2.5
Прогноз
Любителей футбола ждет боевой поединок и борьба на каждом участке поля. Обе команды на хорошем ходу и желают порадовать своих тиффози победой. Предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.