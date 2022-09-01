«Милан» — «Интер». Прогноз на матч итальянской Серии А (03.09.2022)

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вчера, 14:04

Ставки букмекеров

Коэффициенты на данный поединок выглядят следующим образом: взять победу номинальных хозяев можно за 2.62 в букмекерской конторе Лига Ставок, в случае победы «Интера» зайдет приятный коэффициент 2.67, а ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.81. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05. Существует большая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Милан» в последних двух турах был надежен в защите и сумел одержать победу над «Болоньей» (2:0), а также расписать нулевую ничью с «Сассуоло». Команда продолжает защиту чемпионского титула, и терять очки в принципиальном дерби не намерена.

«Интер» после неожиданного поражения в Риме от «Лацио» (1:3) на своем поле принимал новичка высшего дивизиона «Кремонезе» и оказался сильнее, трижды поразив ворота соперника и победив со счетом (3:1). Три очка позволили оказаться на втором месте в таблице и сократить отставание от «Ромы» до одного балла.

Информация для ставок

«Милан» одержал пять побед в последних семи матчах

У «Интера» два поражения в последних пяти играх

Минувшая очная встреча закончилась поражением «Милана» со счетом (0:3)

Шесть последних поединков с участием «Интера» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Любителей футбола ждет боевой поединок и борьба на каждом участке поля. Обе команды на хорошем ходу и желают порадовать своих тиффози победой. Предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.