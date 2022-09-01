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«Милан» — «Интер». Прогноз на матч итальянской Серии А (03.09.2022)

вчера, 14:04
Милан

Ставки букмекеров

Коэффициенты на данный поединок выглядят следующим образом: взять победу номинальных хозяев можно за 2.62 в букмекерской конторе Лига Ставок, в случае победы «Интера» зайдет приятный коэффициент 2.67, а ничью можно выбрать по коэффициенту 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.823.362.70
Лига Ставок 2.75 3.30 2.65
Мелбет 2.86 3.40 2.69

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.81. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.05. Существует большая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Милан» в последних двух турах был надежен в защите и сумел одержать победу над «Болоньей» (2:0), а также расписать нулевую ничью с «Сассуоло». Команда продолжает защиту чемпионского титула, и терять очки в принципиальном дерби не намерена.

«Интер» после неожиданного поражения в Риме от «Лацио» (1:3) на своем поле принимал новичка высшего дивизиона «Кремонезе» и оказался сильнее, трижды поразив ворота соперника и победив со счетом (3:1). Три очка позволили оказаться на втором месте в таблице и сократить отставание от «Ромы» до одного балла.

Информация для ставок

  • «Милан» одержал пять побед в последних семи матчах
  • У «Интера» два поражения в последних пяти играх
  • Минувшая очная встреча закончилась поражением «Милана» со счетом (0:3)
  • Шесть последних поединков с участием «Интера» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Любителей футбола ждет боевой поединок и борьба на каждом участке поля. Обе команды на хорошем ходу и желают порадовать своих тиффози победой. Предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.05 1.43 2.02 1.88 1.60 2.49
Лига Ставок 1.99 1.80 1.59 2.32
Мелбет 2.03 1.92
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:47
Игра на три результата
Гость
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