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«Наполи» – «Рома». Прогноз на матч итальянской Серии А (18.04.2022)

вчера, 15:48
Наполи (Неаполь)

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, небольшим фавором в этой встрече является неаполитанский клуб. Поставить на победу «Наполи» можно по коэффициенту 1.9 в БК Фонбет. В случае победы гостей зайдет коэффициент 4.16. Ничья залетит с коэффициентом 3.64.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.933.774.16
Фонбет 1.90 3.65 4.10
Мелбет 1.94 3.76 4.24
1XBET 1.96 3.72 4.24
BetBoom 1.92 3.71 4.05

За тотал больше 2.5 предлагают коэффициент 1.82. Также в линии букмекеры предлагают коэффициент ТМ 2.5 по коэффициенту 1.97. На исход «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 1.81.

Форма команд

«Наполи» в последнем туре принял на своем поле неуступчивую «Фиорентину» (2:3) и в голевой перестрелке проиграл со счетом (2:3). Поражение оставило коллектив на третьем месте и позволило ближайшим преследователям подобраться на расстояние лишь в четыре очка.

«Рома» несколько дней назад успешно завершила четвертьфинальный поединок Лиги конференций против норвежского «Буде-Глимта» (4:0). Разгромный результат позволил компенсировать поражение в первой встрече и подарил путевку в полуфинал турнира. В Серии А подопечные Жозе Моуриньо продолжают сражаться за путевку в ЛЧ и после 32 туров занимают пятое место с 57 очками в активе.

Информация для ставок

  • У «Наполи» три поражения и четыре победы в последних семи встречах
  • «Рома» выиграла четыре из пяти последних матчей
  • Три минувших очных поединка завершились результатом «обе забьют – нет»
  • Шесть из семи последних игр «Наполи» и четыре из пяти «Ромы» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды готовы дать бой и будут до конца сражаться за положительный результат. Несмотря на статистику последних очных встреч, верим, что без голов в обоих воротах не останемся, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.81.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.03 1.43 1.99 1.92 1.58 2.52
Фонбет 1.95 1.87
Мелбет 2.05 1.90
1XBET 2.05 1.90
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:42
В этом матче скорее всего обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 20:44
Считаю, что одна из самых стабильных атакующих линий действующего первенства и в предстоящем важном единоборстве с не особо крепким сзади Наполи вновь проявит себя только с положительной стороны. Оформив таким образом проход моему ставочному варианту в виде ИТБ 2 (0.5) за нормальный рабочий коэффициент!
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