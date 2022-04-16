«Наполи» – «Рома». Прогноз на матч итальянской Серии А (18.04.2022)

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вчера, 15:48

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, небольшим фавором в этой встрече является неаполитанский клуб. Поставить на победу «Наполи» можно по коэффициенту 1.9 в БК Фонбет. В случае победы гостей зайдет коэффициент 4.16. Ничья залетит с коэффициентом 3.64.

За тотал больше 2.5 предлагают коэффициент 1.82. Также в линии букмекеры предлагают коэффициент ТМ 2.5 по коэффициенту 1.97. На исход «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 1.81.

Форма команд

«Наполи» в последнем туре принял на своем поле неуступчивую «Фиорентину» (2:3) и в голевой перестрелке проиграл со счетом (2:3). Поражение оставило коллектив на третьем месте и позволило ближайшим преследователям подобраться на расстояние лишь в четыре очка.

«Рома» несколько дней назад успешно завершила четвертьфинальный поединок Лиги конференций против норвежского «Буде-Глимта» (4:0). Разгромный результат позволил компенсировать поражение в первой встрече и подарил путевку в полуфинал турнира. В Серии А подопечные Жозе Моуриньо продолжают сражаться за путевку в ЛЧ и после 32 туров занимают пятое место с 57 очками в активе.

Информация для ставок

У «Наполи» три поражения и четыре победы в последних семи встречах

«Рома» выиграла четыре из пяти последних матчей

Три минувших очных поединка завершились результатом «обе забьют – нет»

Шесть из семи последних игр «Наполи» и четыре из пяти «Ромы» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды готовы дать бой и будут до конца сражаться за положительный результат. Несмотря на статистику последних очных встреч, верим, что без голов в обоих воротах не останемся, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.81.