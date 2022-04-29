Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболИталия. Серия А 2021/2022

«Рома» — «Болонья». Прогноз на матч итальянской Серии А (01.05.2022)

вчера, 23:11
Рома (Рим)

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. На победу «Ромы» в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 1.5. Поверить в ничейный результат предлагают по коэффициенту 4.65, а сенсационная победа «Болоньи» порадует игроков интересным коэффициентом 6.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.504.627.12
Фонбет 1.47 4.50 6.70
Мелбет 1.54 4.64 6.50
1XBET 1.54 4.64 6.50
BetBoom 1.50 4.45 6.82

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.67. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.2. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Рома» сыграла в полуфинале Лиги конференций и, ведя в счете по оду встречи, не смогла обыграть на выезде «Лестер Сити», ничья (1:1). В последних поединках чемпионата «волки» также не смогли порадовать болельщиков победой, сначала расписали ничью (1:1) с «Наполи», а затем уступили «Интеру» (1:3).

«Болонья» в последнем туре сотворила настоящую сенсацию, дома обыграв несущийся к чемпионству «Интер» (2:1). Победа продлила беспроигрышную серию команды и позволила закрепиться 13 месте в таблице на безопасном расстоянии от зоны вылета.

Информация для ставок

  • «Рома» выиграла дома четыре из пяти последних матчей
  • Беспроигрышная серия «Болоньи» насчитывает пять игр (три ничьих и две победы)
  • Минувшая очная встреча завершилась победой «Болоньи» со счетом (1:0)
  • Пять из шести последних поединков с участием «Ромы» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает поединок с явным преимуществом хозяев. «Рома» будет доминировать все 90 минут и приложит максимум усилий, чтобы победить. Рекомендуем сделать ставку на уверенную победу «Ромы» с форой (-1) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.53 1.33 2.25 1.71 1.77 2.17
Фонбет 2.18 1.68
Мелбет 2.26 1.75
1XBET 2.26 1.75
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 