«Рома» — «Болонья». Прогноз на матч итальянской Серии А (01.05.2022)

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вчера, 23:11

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. На победу «Ромы» в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 1.5. Поверить в ничейный результат предлагают по коэффициенту 4.65, а сенсационная победа «Болоньи» порадует игроков интересным коэффициентом 6.55.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.67. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.2. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Рома» сыграла в полуфинале Лиги конференций и, ведя в счете по оду встречи, не смогла обыграть на выезде «Лестер Сити», ничья (1:1). В последних поединках чемпионата «волки» также не смогли порадовать болельщиков победой, сначала расписали ничью (1:1) с «Наполи», а затем уступили «Интеру» (1:3).

«Болонья» в последнем туре сотворила настоящую сенсацию, дома обыграв несущийся к чемпионству «Интер» (2:1). Победа продлила беспроигрышную серию команды и позволила закрепиться 13 месте в таблице на безопасном расстоянии от зоны вылета.

Информация для ставок

«Рома» выиграла дома четыре из пяти последних матчей

Беспроигрышная серия «Болоньи» насчитывает пять игр (три ничьих и две победы)

Минувшая очная встреча завершилась победой «Болоньи» со счетом (1:0)

Пять из шести последних поединков с участием «Ромы» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает поединок с явным преимуществом хозяев. «Рома» будет доминировать все 90 минут и приложит максимум усилий, чтобы победить. Рекомендуем сделать ставку на уверенную победу «Ромы» с форой (-1) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.75.