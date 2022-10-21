«Рома» — «Наполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (23.10.2022)

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вчера, 14:21

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом противостоянии не отдали преимущество ни одной из команд. На победу «Ромы» в букмекерской конторе Лига Ставок можно поставить по коэффициенту 2.82. Поверить в успех «Наполи» предлагают по коэффициенту 2.39, а ничья котируется по интересному коэффициенту 3.55.

На тотал больше 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.77. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.05. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

Римский клуб в 10 туре чемпионата побывал в Генуе в гостях у «Сампдории» и завоевал минимальную победу со счетом (1:0). Три очка помогли закрепиться на четвертом месте и продолжить свой путь к заветным целям. Чуть ранее «волки» сыграли в ЛЕ с испанским «Бетисом» и расписали ничью (1:1).

«Наполи» находится в невероятной игровой форме, что подтверждает их победная серия. Оформляя победу за победой, клуб находится на первом месте не только в чемпионате страны, где в послднем туре обыграл «Болонью» (3:2), но и в Лиге чемпионов, где жертвой стал «Аякс» (4:2).

Информация для ставок

«Рома» победила три раза в последних шести встречах

Победная серия «Наполи» насчитывает десять матчей

Три минувших очных поединка закончились результатом ТМ 2.5

Четыре из пяти последних игр «Ромы» и шесть вряд «Наполи» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает поединок без тотального доминирования одного из коллективов. Обе команды желают порадовать собравшуюся публику обилием опасных моментов, что вполне вероятно приведет к обмену голами. Предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лиге Ставок.