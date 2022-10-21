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«Рома» — «Наполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (23.10.2022)

вчера, 14:21
Рома (Рим)

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом противостоянии не отдали преимущество ни одной из команд. На победу «Ромы» в букмекерской конторе Лига Ставок можно поставить по коэффициенту 2.82. Поверить в успех «Наполи» предлагают по коэффициенту 2.39, а ничья котируется по интересному коэффициенту 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.963.592.47
Лига Ставок 2.85 3.45 2.49
Мелбет 2.98 3.68 2.45
1XBET 2.98 3.68 2.45

На тотал больше 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.77. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.05. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

Римский клуб в 10 туре чемпионата побывал в Генуе в гостях у «Сампдории» и завоевал минимальную победу со счетом (1:0). Три очка помогли закрепиться на четвертом месте и продолжить свой путь к заветным целям. Чуть ранее «волки» сыграли в ЛЕ с испанским «Бетисом» и расписали ничью (1:1).

«Наполи» находится в невероятной игровой форме, что подтверждает их победная серия. Оформляя победу за победой, клуб находится на первом месте не только в чемпионате страны, где в послднем туре обыграл «Болонью» (3:2), но и в Лиге чемпионов, где жертвой стал «Аякс» (4:2).

Информация для ставок

  • «Рома» победила три раза в последних шести встречах
  • Победная серия «Наполи» насчитывает десять матчей
  • Три минувших очных поединка закончились результатом ТМ 2.5
  • Четыре из пяти последних игр «Ромы» и шесть вряд «Наполи» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает поединок без тотального доминирования одного из коллективов. Обе команды желают порадовать собравшуюся публику обилием опасных моментов, что вполне вероятно приведет к обмену голами. Предлагаем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лиге Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.11 1.41 2.05 1.86 1.60 2.49
Лига Ставок 2.01 1.78 1.60 2.31
Мелбет 2.09 1.87
1XBET 2.09 1.87
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:04
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5 и обе команды забьют. Удачи
Гость
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