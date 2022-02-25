«Салернитана» — «Болонья» . Прогноз на матч итальянской Серии А (26.02.2022)

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вчера, 16:44

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче не отдают абсолютное предпочтение ни одному из коллективов. На победу «Салернитаны» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 3.24. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.6, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.87. Если верить, что матч не станет результативным, то можно взять ТМ 2.5 за 1.92. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Салернитана» не проигрывает уже три матч подряд, оформив во всех трех ничейные результаты. Счет (2:2) был зафиксирован в поединках с «Миланом» и «Специей», а (1:1) во встрече с «Дженоа». После 24 туров коллектив занимает последнее место в турнирной таблице с 14 очками в активе.

«Болонья» в последнем туре одержала долгожданную победу, сломив сопротивление «Специи» (2:1). Чуть ранее коллектив побывал в Риме, где разгромно уступил «Лацио» со счетом (0:3). На данном этапе сезона клуб закрепился 13 строчке в таблице с отрывом от ближайших преследователей в пять очков.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Салернитаны» насчитывает пять матчей (три ничьих и два поражения)

У «Болоньи» одна победа в последних шести поединках

Минувшая очная встреча завершилась победой «Болоньи» (3:2)

Четыре последних игры «Салернитаны» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Верим, что данная встреча будет наполнена опасными моментами и что команды порадуют болельщиков большим количеством забитых мячей. Поставить на тотал больше 2.5 можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.87.