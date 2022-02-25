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«Салернитана» — «Болонья» . Прогноз на матч итальянской Серии А (26.02.2022)

вчера, 16:44
Салернитана - Болонья

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче не отдают абсолютное предпочтение ни одному из коллективов. На победу «Салернитаны» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 3.24. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.6, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.423.642.20
Фонбет 3.40 3.50 2.15
Мелбет 3.54 3.66 2.17
BetBoom 3.56 3.56 2.10

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.87. Если верить, что матч не станет результативным, то можно взять ТМ 2.5 за 1.92. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Салернитана» не проигрывает уже три матч подряд, оформив во всех трех ничейные результаты. Счет (2:2) был зафиксирован в поединках с «Миланом» и «Специей», а (1:1) во встрече с «Дженоа». После 24 туров коллектив занимает последнее место в турнирной таблице с 14 очками в активе.

«Болонья» в последнем туре одержала долгожданную победу, сломив сопротивление «Специи» (2:1). Чуть ранее коллектив побывал в Риме, где разгромно уступил «Лацио» со счетом (0:3). На данном этапе сезона клуб закрепился 13 строчке в таблице с отрывом от ближайших преследователей в пять очков.

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Салернитаны» насчитывает пять матчей (три ничьих и два поражения)
  • У «Болоньи» одна победа в последних шести поединках
  • Минувшая очная встреча завершилась победой «Болоньи» (3:2)
  • Четыре последних игры «Салернитаны» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Верим, что данная встреча будет наполнена опасными моментами и что команды порадуют болельщиков большим количеством забитых мячей. Поставить на тотал больше 2.5 можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.87.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.03 1.43 2.02 1.89 1.59 2.50
Фонбет 1.90 1.90
Мелбет 1.96 1.98
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:25
В этом матче обе команды забьют. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:07
Команда из Салерно с очередным новым тренером затеяла спасение с последнего места серии А. Надо сказать, что дебют у Давиде Николы получился довольно солидным - домашние 2-2 с Миланом. В прошлом сезоне он спас Торино от вылета, однако здесь ситуация куда как сложнее, тем не менее, игра есть, и с Болоньей дома отсиживаться в окопах Салернитана точно не будет. Болоньезцы прервали серию неудач в последнем туре, когда смогли дожать Специю в понедельник 2-1 с дублем Арнаутовича по-волевому. Тем не менее, игра Болоньи снова совсем не впечатлила, особенно, что касается оборонительной линии, и лишь пассивность гостей после забитого мяча привела к такому результату. У хозяев гораздо большая мотивация на предстоящий поединок, с новым наставником они еще больше будут играть в атаку, без оглядки на тылы, тогда как форма Болоньи не впечатляет от слова совсем. Уж на возврат то здесь по любому наиграет коллектив из Салерно. Моя ставка ИТБ1(1).
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вчера в 17:06
Футбольный клуб «Болонья» выиграет матч.
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вчера в 17:05
Футбольный клуб «Болонья» одержит победу.
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