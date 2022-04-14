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«Ювентус» — «Болонья». Прогноз на матч итальянской Серии А (16.04.2022)

вчера, 15:55
Ювентус (Турин)

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. На победу «Милана» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 2.05. Поверить в ничейный результат предлагают по коэффициенту 5.1, а сенсационная победа «Болоньи» порадует игроков интересным коэффициентом 9.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.345.3211.07
Фонбет 1.33 4.90 10.00
Мелбет 1.38 5.25 9.70
1XBET 1.38 5.25 9.70
BetBoom 1.33 5.20 10.40

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.77. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.02. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Ювентус» продолжает борьбу за путевку в Лигу чемпионов и на данном этапе команда занимает четвертое место с пятью очками отрыва от ближайшего преследователя «Ромы». В минувших турах «старая синьора» обыграла на выезде «Кальяри» (2:1), а также в принципиальном противостоянии уступила дома «Интеру» (0:1).

«Болонья» занимает 12 место в таблице и уже может спокойно доигрывать чемпионат не беспокоясь о зоне вылета. В последнем туре коллектив дома принимал «Сампдорию» и оформил спокойную победу (2:0), а чуть ранее расписал нулевую ничью с «Миланом»

Информация для ставок

  • «Ювентус» выиграл шесть из восьми последних матчей
  • Безвыигрышная выездная серия «Болоньи» насчитывает шесть игр
  • «Ювентус» выиграл 12 минувших очных поединков
  • Пять минувших встреч с участием «Болоньи» завершились результатом «обе забьют — нет»

Прогноз

Нас ожидает поединок с явным преимуществом хозяев. «Ювентус» будет доминировать все 90 минут и приложит максимум усилий, чтобы победить. Рекомендуем сделать ставку на уверенную победу туринского клуба с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.05.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.14 1.40 2.10 1.81 1.64 2.39
Фонбет 2.00 1.80
Мелбет 2.11 1.85
1XBET 2.11 1.85
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:06
Победа команды "Ювентуса" в этом матче.
sdsq7x74e3bu
sdsq7x74e3bu
вчера в 16:36
Футбольный клуб «Ювентус» одержит победу.
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