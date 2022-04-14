«Ювентус» — «Болонья». Прогноз на матч итальянской Серии А (16.04.2022)

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вчера, 15:55

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. На победу «Милана» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 2.05. Поверить в ничейный результат предлагают по коэффициенту 5.1, а сенсационная победа «Болоньи» порадует игроков интересным коэффициентом 9.5.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.77. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.02. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Ювентус» продолжает борьбу за путевку в Лигу чемпионов и на данном этапе команда занимает четвертое место с пятью очками отрыва от ближайшего преследователя «Ромы». В минувших турах «старая синьора» обыграла на выезде «Кальяри» (2:1), а также в принципиальном противостоянии уступила дома «Интеру» (0:1).

«Болонья» занимает 12 место в таблице и уже может спокойно доигрывать чемпионат не беспокоясь о зоне вылета. В последнем туре коллектив дома принимал «Сампдорию» и оформил спокойную победу (2:0), а чуть ранее расписал нулевую ничью с «Миланом»

Информация для ставок

«Ювентус» выиграл шесть из восьми последних матчей

Безвыигрышная выездная серия «Болоньи» насчитывает шесть игр

«Ювентус» выиграл 12 минувших очных поединков

Пять минувших встреч с участием «Болоньи» завершились результатом «обе забьют — нет»

Прогноз

Нас ожидает поединок с явным преимуществом хозяев. «Ювентус» будет доминировать все 90 минут и приложит максимум усилий, чтобы победить. Рекомендуем сделать ставку на уверенную победу туринского клуба с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.05.