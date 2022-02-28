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«Фиорентина» — «Ювентус». Прогноз на матч кубка Италии (02.03.2022)

сегодня, 11:44
Фиорентина - Ювентус

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры не определились с фаворитом, поэтому ни один из клубов не имеет абсолютного преимущества по котировкам. Поставить на гостей можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.4. В случае победы «фиалок» порадует коэффициент 3. На ничью можно загрузить по коэффициенту 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.133.602.32
Фонбет 3.00 3.45 2.30
Мелбет 3.08 3.58 2.43
1XBET 3.08 3.58 2.43
BetBoom 3.08 3.43 2.34

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 1.94. За тотал меньше (ТМ 2.5) букмекеры предлагают коэффициент 1.85. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Фиорентина» в последнем туре на выезде проиграла «Сассуоло» со счетом (0:2), но ранее команда сумела одержать три победы кряду, что позволило ей закрепиться на восьмой строчке таблицы. Что касается кубка, то на стадии 1/4 финала коллектив сражался с «Аталантой» и в драматичном поединке переиграл ее со счетом (3:2).

«Ювентус» перед кубковым поединком провел игру в Лиге чемпионов, где расписал ничью с «Вильярреалом» (1:1), а также в последнем туре чемпионата в непростом поединке одолел на выезде «Эмполи (3:2). До полуфинала коллектив добрался через победу над „Сассуоло“ (2:1) в рамках последней кубковой встречи.

Информация для ставок

  • „Фиорентина“ выиграла три из четырех последних матчей
  • Беспроигрышная серия „Ювентуса“ насчитывает девять поединков (пять побед и четыре ничьих)
  • Четыре из пяти минувших очных встречи завершились результатом „обе забьют – нет“
  • Четыре из пяти последних игр с участием „Фиорентины“ закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Предстоит встреча двух интересных команд, которые ставят перед собой задачу выйти в финал кубка страны. Скорее всего, обе команды продемонстрируют конструктив в атаке и смогут расписаться в воротах друг друга. Сделать ставку на „обе забьют“ можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.67 1.52 1.90 1.99 1.51 2.70
Фонбет 1.85 1.95
Мелбет 1.93 2.01
1XBET 1.93 2.01
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