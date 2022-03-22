Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

Италия – Северная Македония. Прогноз на матч квалификации Чемпионата мира (24.03.2022)

вчера, 14:08
Италия - Северная Македония.

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры видят абсолютным фаворитом сборную Италии. Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.6. В случае победы гостей порадует коэффициент 18. На ничью можно загрузить по коэффициенту 7.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.187.5716.76
Фонбет 1.22 6.20 14.00
Мелбет 1.19 7.90 19.00
1XBET 1.19 7.90 19.00
BetBoom 1.18 7.38 16.96

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.63 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.66.

Форма команд

Италия последние два поединка завершила вничью с Северной Ирландией на выезде (0:0) и со Швейцарией дома (1:1). Потеря очков в этих матчах и лишила итальянцев прямой путевки на ЧМ. Групповой этап коллектив завершил на втором месте в группе с 16 очками в активе и разницей мячей (13:2).

Северная Македония героически сражалась в последних матчах группового этапа за путевку в плей-офф раунд и благодаря уверенным победам над Арменией (5:0) и Исландией (3:1) смогла достичь своей цели и порадовать своих болельщиков.

Информация для ставок

  • Италия выиграла лишь один из четырех последних матчей
  • У Северной Македонии три победы в четырех последних играх
  • Две минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»
  • Четыре последних поединков с участием Северной Македонии завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Нас ждет очень захватывающий поединок, в котором мы увидим тотальное преимущество итальянцев. Они будут доминировать на протяжении всей игры и оформят уверенную победу.. Поставить Италию с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.70 1.29 2.26 1.66 1.77 2.10
Мелбет 2.32 1.68
1XBET 2.32 1.68
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:26
В этой паре явный фаворит является сборная Италии, которая в спокойной обстановке выиграет этот матч, ибо силы и выносливость необходимы будут в следующий игре где и решиться судьба команды которая попадает на чемпионат мира. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:35
Итальянцам предстоит очень тяжелая квалификация на предстоящей чемпионат мира. Италия пропустила мировой форум-2018, сейчас на коллектив ответственность давит очень большая, а тут назревает впереди поединок с португальцами за выход на чемпионат мира. Так как если итальянцы выйдут победителями из матча предстоящего, а португальцы обыграют турков, то именно Италия - Португалия будет вывеска за одну путевку в Катар. Но про это итальянцам думать еще рано, так как сейчас у них матч с македонцами на повестке дня.....
Македонцы очень сильно подняли уровень своей сборной за последние время. Пробили на ЕВРО-2021, и пускай там они выступили не лучшим образом, но сам факт того, что македонцы туда попали уже о многом говорит. Вот собственно и квалификацию на чемпионат мира в Катар, македонская дружина так же провела на очень высокую оценку. И стоит вспомнить еще тот факт, что на старте квалификации македонцы смогли обыграть немцев в гостях 2:1. ...
Пожалуй что плюсовая фора на македонцев тут выглядит оптимальным вариантом ставки. Итальянцы не специалисты по крупным победам, и если все даже пойдет по плану хозяйскому, то забив 1-2 мяча они просто будут играть по счету, и забивать 3-й 4-й они не пойдут. Вот собственно я и решил остановиться тут на варианте ставки: фора(+2,5) на македонцев. Предпосылок к крупной победе итальянцев тут не просматривается.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 