Италия – Северная Македония. Прогноз на матч квалификации Чемпионата мира (24.03.2022)

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вчера, 14:08

Ставки букмекеров

В этой игре букмекеры видят абсолютным фаворитом сборную Италии. Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.6. В случае победы гостей порадует коэффициент 18. На ничью можно загрузить по коэффициенту 7.7.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.63 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.66.

Форма команд

Италия последние два поединка завершила вничью с Северной Ирландией на выезде (0:0) и со Швейцарией дома (1:1). Потеря очков в этих матчах и лишила итальянцев прямой путевки на ЧМ . Групповой этап коллектив завершил на втором месте в группе с 16 очками в активе и разницей мячей (13:2).

Северная Македония героически сражалась в последних матчах группового этапа за путевку в плей-офф раунд и благодаря уверенным победам над Арменией (5:0) и Исландией (3:1) смогла достичь своей цели и порадовать своих болельщиков.

Информация для ставок

Италия выиграла лишь один из четырех последних матчей

У Северной Македонии три победы в четырех последних играх

Две минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»

Четыре последних поединков с участием Северной Македонии завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

Нас ждет очень захватывающий поединок, в котором мы увидим тотальное преимущество итальянцев. Они будут доминировать на протяжении всей игры и оформят уверенную победу.. Поставить Италию с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.6.