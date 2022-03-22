Италия – Северная Македония. Прогноз на матч квалификации Чемпионата мира (24.03.2022)

Ставки букмекеров
В этой игре букмекеры видят абсолютным фаворитом сборную Италии. Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.6. В случае победы гостей порадует коэффициент 18. На ничью можно загрузить по коэффициенту 7.7.
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завтра, 22:45
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.63 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.25. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.66.
Форма команд
Италия последние два поединка завершила вничью с Северной Ирландией на выезде (0:0) и со Швейцарией дома (1:1). Потеря очков в этих матчах и лишила итальянцев прямой путевки на ЧМ. Групповой этап коллектив завершил на втором месте в группе с 16 очками в активе и разницей мячей (13:2).
Северная Македония героически сражалась в последних матчах группового этапа за путевку в плей-офф раунд и благодаря уверенным победам над Арменией (5:0) и Исландией (3:1) смогла достичь своей цели и порадовать своих болельщиков.
Информация для ставок
- Италия выиграла лишь один из четырех последних матчей
- У Северной Македонии три победы в четырех последних играх
- Две минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»
- Четыре последних поединков с участием Северной Македонии завершились результатом ТБ 2.5
Прогноз
Нас ждет очень захватывающий поединок, в котором мы увидим тотальное преимущество итальянцев. Они будут доминировать на протяжении всей игры и оформят уверенную победу.. Поставить Италию с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.6.
Македонцы очень сильно подняли уровень своей сборной за последние время. Пробили на ЕВРО-2021, и пускай там они выступили не лучшим образом, но сам факт того, что македонцы туда попали уже о многом говорит. Вот собственно и квалификацию на чемпионат мира в Катар, македонская дружина так же провела на очень высокую оценку. И стоит вспомнить еще тот факт, что на старте квалификации македонцы смогли обыграть немцев в гостях 2:1. ...
Пожалуй что плюсовая фора на македонцев тут выглядит оптимальным вариантом ставки. Итальянцы не специалисты по крупным победам, и если все даже пойдет по плану хозяйскому, то забив 1-2 мяча они просто будут играть по счету, и забивать 3-й 4-й они не пойдут. Вот собственно я и решил остановиться тут на варианте ставки: фора(+2,5) на македонцев. Предпосылок к крупной победе итальянцев тут не просматривается.
Македонцы очень сильно подняли уровень своей сборной за последние время. Пробили на ЕВРО-2021, и пускай там они выступили не лучшим образом, но сам факт того, что македонцы туда попали уже о многом говорит. Вот собственно и квалификацию на чемпионат мира в Катар, македонская дружина так же провела на очень высокую оценку. И стоит вспомнить еще тот факт, что на старте квалификации македонцы смогли обыграть немцев в гостях 2:1. ...
Пожалуй что плюсовая фора на македонцев тут выглядит оптимальным вариантом ставки. Итальянцы не специалисты по крупным победам, и если все даже пойдет по плану хозяйскому, то забив 1-2 мяча они просто будут играть по счету, и забивать 3-й 4-й они не пойдут. Вот собственно я и решил остановиться тут на варианте ставки: фора(+2,5) на македонцев. Предпосылок к крупной победе итальянцев тут не просматривается.