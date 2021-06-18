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«Кызыл-Жар» — «Акжайык». Прогноз на матч Премьер-Лиги Казахстана (18.06.2021)

вчера, 14:00

«Кызыл-Жар» сыграет против «Акжайыка» в рамках очередного тура Премьер-Лиги Республики Казахстан. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.073.363.57
Мелбет 2.18 3.02 3.64

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры БК Фонбет назвали «Кызыл-Жар». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.25 и на победу гостей за 3.45.

Форма команд

«Кызыл-Жар» идет на пятом месте в турнирной таблице. В активе этого клуба — 21 балл. В последних матчах команда выглядит не лучшим образом — часто теряет очки и делает это на ровном месте. Тем не менее команда поднялась на пятую строчку. В случае потери очков в грядущем поединке клуб с вероятностью в 100% потеряет свое место в таблице. Плотность в таблице слишком большая.

«Акжайык» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этой команды — 21 балл. В последних играх команда не может похвастаться хорошим результатом, клуб очень часто проигрывает. Последние матчи с участием этой команды доказывают тот факт, что клуб не способен бороться даже за попадание в топ-4.

Информация для ставок

  • «Кызыл-Жар» забил пять голов в последних пяти матчах
  • «Акжайык» проиграл три матча кряду
  • «Кызыл-Жар» проиграл два матча из последних пяти

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.93. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше двух — 1.60.

Ранее букмекеры предложили ставку на «хотя бы одна команда не забьет» и победу «Астаны» по коэффициенту 2.95.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.99 1.35 1.95 1.84 1.51 2.44
Мелбет 1.56 2.35
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shlomo
shlomo
вчера в 16:23
Хозяева не проиграют
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