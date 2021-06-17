«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей

1623941051

17 июня 2021, 17:44

BetBoom предлагает поучаствовать в новой акции «Большой Евро Куш», посвященной Евро. Призовой фонд может достигнуть 5 миллионов рублей!

Как работает акция?

Всё предельно просто – вы делаете ставки на футбол и получаете за них купоны. Также купоны можно получать, выполняя задания в специальном разделе «Вознаграждения». Вам будет предложено угадать результаты матчей, точное количество голов, проход в следующий этап и другие исходы футбольных матчей. Помимо этого, купоны можно получить после прохождения Евроквиза или угадав флаги команд участниц Евро в тесте на сайте.

Купоны за ставки можно получить, заключив пари от 1000 рублей с коэффициентом от 1.3. Чем больше таких ставок вы сделаете, тем больше купонов вы получите. Чтобы участвовать в розыгрыше фрибетов, нужно иметь как минимум 10 купонов.

Первоначальный призовой фонд – 1 миллион рублей, но он может увеличиться по ходу Евро. Если общее количество купонов дойдет до 50 тысяч, то джекпот будет равен 2 миллионам. Полное распределение джекпота выглядит следующим образом:

● 1 000 купонов – 1 000 000 рублей;

● 50 000 купонов – 2 000 000 рублей;

● 100 000 купонов – 3 000 000 рублей;

● 150 000 купонов – 4 000 000 рублей;

● 200 000 купонов – 5 000 000 рублей.

Сейчас в акции зарегистрировано 10 473 купонов. Розыгрыш призов состоится на следующий день после финала ЕВРО-2020 – 12 июля в 13:00.