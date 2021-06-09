Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет

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Глупость, которая стоила карьеры.

Дело Лапочкина

15 апреля РФС опубликовал решение УЕФА , в котором говорилось, что футбольная деятельность российского арбитра Сергея Лапочкина приостановлена на 90 дней:

Сообщаем о том, что решением контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА российский арбитр Сергей Лапочкин с 25 марта отстранён на 90 дней от какой-либо футбольной деятельности из-за возможного нарушения статей 11 (2) (а), 12 (2) (а) и 12 (2) (d) дисциплинарного регламента. РФС оказывает полное содействие в расследовании.

Покопавшись в статьях №11 и №12 дисциплинарного регламента, мы выяснили, что Лапочкин нарушил общие принципы поведения футбольного арбитра, в частности, скрыл попытки вовлечь его в коррупционную схему, которая ставила под угрозу честность проведения матча, который он обслуживал.

Подчеркиваю, Сергея Лапочкина не обвиняют в активном или пассивном взяточничестве, организации договорного матча или обеспечении нужного третьим лицам результата с помощью свистка и власти на поле. Речь идет о том, что российский рефери не сообщил УЕФА «незамедлительно и добровольно» о попытках оказать незаконное влияние на его деятельность и результат матча.

Детали произошедшего

Чуть позже стало известно, где прокололся Лапочкин. В 2018 году Сергей работал на матче 2-го отборочного раунда Лиги Европы между «Вентспилсом» и «Бордо» (0:1). В распоряжении УЕФА оказались неопровержимые доказательства того, что перед игрой в Сконто с российским арбитром связывались люди, которые хотели, чтобы Лапочкин обеспечил нужный результат встречи.

Судья отказался от участия в грязной схеме, но в УЕФА об имевшем место инциденте не доложил, именно за это его сейчас и «казнят». Сергей Лапочкин нарушил пункты дисциплинарного и этического регламентов УЕФА , не сообщив о произошедшем в компетентные органы. Это является серьезным проступком, за который российский арбитр расплатился своей карьерой.

Лапочкин не сможет заниматься футбольной деятельностью на протяжении 10 лет

В принципе, уже после апрельского известия о приостановке футбольной деятельности Лапочкина на 90 дней можно было готовиться к худшему. Оставалось только дождаться окончательного вердикта, чтобы узнать срок бана, который УЕФА приготовил для россиянина. Оптимисты надеялись, что Сергей отделается двумя годами без футбола, ведь лично в серых схемах не участвовал, а только «забыл» наябедничать, но реалисты сразу прогнозировали такой исход: Лапочкин отстранен от любой футбольной деятельности сроком на 10 лет. С судейством 40-летний арбитр точно закончил.

«Детская ошибка», которую невозможно понять и простить

Игорь Федотов, бывший арбитр, переквалифицировавшийся в блогера и быстро научившийся ловить хайп, заявил, что Сергей Лапочкин подставил всех российских арбитров, на которых отныне стоит клеймо. Не думаю, что здесь уместны столь громкие слова, это частная история, индивидуальная ошибка и личная трагедия одного человека. Нет коллективной ответственности, в том, что произошло, виноват только Лапочкин.

Разговоры об общем «клейме» выглядели бы уместно, если бы Сергей по уши влез в коррупционные схемы, стал бы доказанным соучастником организаторов договорных матчей. От этого действительно было бы сложно отмыться, еще долго на всех бы смотрели косо. Ни в коем случае не оправдываю Лапочкина, но его проступок не такого масштаба, хотя не всегда молчание — золото.

Профессиональный арбитр, которому доверяют матчи еврокубков, должен наизусть знать все регламенты, чтобы не оказаться в плачевной ситуации, а уж здесь-то даже интуиция и здравый смысл подсказывают, что Лапочкин должен был отправить в УЕФА тревожный сигнал после того, как его пытались вовлечь в коррупционную схему. Не удивлюсь, если УЕФА самостоятельно проверяет арбитров таким образом.

Любому здравомыслящему человеку понятно, что если вокруг футбольного матча начались нездоровые движения, то «большим дядям» нужно о них знать. Арбитр не первый и не последний, кого попытаются подкупить, есть и другие участники, так что Лапочкин поступил опрометчиво, если отказался, но не зафиксировал свой отказ в оперативном рапорте.

То ли допустил детскую ошибку, то ли положился на авось, а может быть, не мог доложить в УЕФА еще по какой-то причине: например, получил угрозы и беспокоился за собственную безопасность. Или же слишком хорошо знал человека, который выходил на него с предложением. Главная загадка в том, как в УЕФА узнали, о чем молчит Лапочкин. Возможно, это была намеренная провокация, которая идеально сработала. Но почему в таком случае тянули три года?

У России минус три футбольных арбитра за полтора месяца

В апреле глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц избавил российский футбол от одиозного Михаила Вилкова, предложив в качестве обоснования своего решения «утрату доверия». Последней каплей стала работа Вилкова на матче «Локомотив» — «Ростов»:

Могу подтвердить, что Михаил Вилков отстранён от судейства. Пока я работаю, этот судья не будет обслуживать матчи. Ни РПЛ , ни ФНЛ , ни ПФЛ . Это моё решение. Формулировка? Утрата доверия.

На днях пожизненный бан от Хачатурянца схватил еще один арбитр — Станислав Васильев, который допустил грубую ошибку в матче «Ротор» — «Ахмат». Ашот Рафаилович признался, что перед этой игрой ему из четырех различных источников сообщили о том, что работа судьи не будет честной:

У меня нет прямых доказательств, что Васильев «потяжелел» на 5 миллионов рублей после матча в Волгограде, но те инструменты, которыми я обладаю, позволяют провести внутреннее расследование и прийти к выводам. Мы не принимаем решение по одному эпизоду, всегда важен контекст. Подтверждаю, что по результатам проверки судейским комитетом не рекомендовано включение Васильева ни в один из списков на будущий сезон, ни в одну из лиг.