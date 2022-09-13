«Бетис» — «Лудогорец». Прогноз на матч Лиги Европы (15.09.2022)

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вчера, 21:06

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры абсолютное преимущество отдают хозяевам поля. Поставить на победу испанцев с форой (-1) можно за 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок. В случае победы гостей порадует коэффициент 9. Если же будет зафиксирована ничья, то можно забрать выигрыш по коэффициенту 5.1.

Также букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 за 1.75. Сделать прогноз на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.1. Существует небольшая вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 2.1.

Форма команд

«Бетис» уверенно начал турнир, в первом туре на выезде обыграв финский ХИК (2:0). Окрыленные успехом и удачным стартом сезона, футболисты продолжили победный путь и в испанской Примере, где на своем поле в тяжелом противостоянии переиграли «Вильярреал» (1:0).

«Лудогорец» сотворил сенсацию в первом туре, обыграв на своем поле гостей из Рима. Забив гол на последних минутах встречи, команда нанесла поражение «Роме» со счетом (2:1). Что касается национального чемпионата, то там клуб проблем не имеет, в последнем туре разгромив «Ботев» со счетом (4:0).

Информация для ставок

«Бетис» одержал шесть побед в последних семи матчах

Победная серия «Лудогорца» насчитывает пять игр (с учетом дополнительного времени)

Три из четырех последних поединков «Бетиса» закончились результатом ТМ 2.5

В семи последних встречах «Лудогорца» был пробит тотал больше 2.5 голов

Прогноз

В данном поединке испанцы будут доминировать на протяжении всего времени и без проблем оформят нужный для себя результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Бетиса» с форой (-1). Коэффициент на данное событие составляет 1.6 в БК Лига Ставок.