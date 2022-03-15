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ЛАСК – «Славия». Прогноз на матч Лиги конференций (17.03.2022)

вчера, 16:37
ЛАСК - Славия

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту встречу фавора не выделяют. Поставить на победу «Славии» можно по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Фонбет. В случае победы хозяев залетит приятный коэффициент 2.45. При ничейном результате порадует коэффициент 3.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.473.652.66
Фонбет 2.45 3.70 2.65
Мелбет 2.51 3.80 2.75
BetBoom 2.46 3.63 2.72

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент на тоталы. ТБ 2.5 можно загрузить по коэффициенту 1.72, а ТМ 2.5 был оценен коэффициентом 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

ЛАСК на данном этапе сезона находится не в лучшей игровой форме. Коллектив проиграл в чемпионате «Вольфсбергеру» (0:1), затем в первом матче плей-офф Лиги конференций «Славии» (1:4) и лишь в последнем матче клуб без проблем на своем поле расправился с «Тиролем» со счетом (6:0).

«Славия» после победной серии, которая длилась семь поединков, проиграла на выезде «Словану» из Либерец с минимальным счетом (0:1). Это поражение повлияло на расклад в турнирной таблице и теперь «Виктория» занимает первое место и на три очка опережает коллектив из Праги.

Информация для ставок

  • ЛАСК выиграл лишь один поединок из последних четырех
  • У «Славии» семь побед в восьми последних играх
  • Четыре из пяти последних матчей с участием ЛАСКа закончились результатом «обе забьют – нет»
  • «Славия» забивает в гостях в восьми из девяти последних матчей

Прогноз

Игра будет проходить в равном ключе без явного преимущества одного из коллективов. Трудно сказать, кто окажется сильнее в этом матч, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.64 1.78 2.02
Фонбет 2.20 1.67
Мелбет 2.30 1.69
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:44
Славия Прага одержала победу в третий раз подряд. Не проигрывает она шесть матчей кряду, одержав четыре победы и два раза сыграв вничью. В каждом из 3 предыдущих поединков с участием Славии Прага результативность превышала два мяча.
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