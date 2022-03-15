ЛАСК – «Славия». Прогноз на матч Лиги конференций (17.03.2022)

1647351455

вчера, 16:37

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту встречу фавора не выделяют. Поставить на победу «Славии» можно по коэффициенту 2.75 в букмекерской конторе Фонбет. В случае победы хозяев залетит приятный коэффициент 2.45. При ничейном результате порадует коэффициент 3.65.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент на тоталы. ТБ 2.5 можно загрузить по коэффициенту 1.72, а ТМ 2.5 был оценен коэффициентом 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.63.

Форма команд

ЛАСК на данном этапе сезона находится не в лучшей игровой форме. Коллектив проиграл в чемпионате «Вольфсбергеру» (0:1), затем в первом матче плей-офф Лиги конференций «Славии» (1:4) и лишь в последнем матче клуб без проблем на своем поле расправился с «Тиролем» со счетом (6:0).

«Славия» после победной серии, которая длилась семь поединков, проиграла на выезде «Словану» из Либерец с минимальным счетом (0:1). Это поражение повлияло на расклад в турнирной таблице и теперь «Виктория» занимает первое место и на три очка опережает коллектив из Праги.

Информация для ставок

ЛАСК выиграл лишь один поединок из последних четырех

выиграл лишь один поединок из последних четырех У «Славии» семь побед в восьми последних играх

Четыре из пяти последних матчей с участием ЛАСКа закончились результатом «обе забьют – нет»

«Славия» забивает в гостях в восьми из девяти последних матчей

Прогноз

Игра будет проходить в равном ключе без явного преимущества одного из коллективов. Трудно сказать, кто окажется сильнее в этом матч, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.65.