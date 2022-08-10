«Университатя» — «Заря». Прогноз на матч Лиги конференций (11.08.2022)

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сегодня, 16:55

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи у букмекеров возникли проблемы. Загрузить на хозяев предлагают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9. В случае победы «Зари» зайдет приятный коэффициент 3.98. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 2. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.82. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Университатя» минимально со счетом (0:1) уступила нынешнему сопернику в первой встрече, которая состоялась на нейтральном поле. Далее уже в рамках чемпионата Румынии коллектив побывал в гостях у «Крайовы 1948» и нанес ей поражение со счетом (2:1), что позволило набрать первые полноценные три очка в новом сезоне.

Украинский чемпионат еще не стартовал, поэтому дни между первым и вторым матчем футболисты заполняли исключительно тренировками. Победа в первом матче дает команде лишь минимальное преимущество, поэтому расслабляться рано и недооценки соперника со стороны луганчан точно не будет.

Информация для ставок

«Университатя» проиграла лишь дважды в последних 13 матчах

Победная серия «Зари» насчитывает четыре игры

Три из четырех последних встреч «Университати» закончились результатом ТМ 2.5

Десять из одиннадцати последних поединков с участием «Зари» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

К поединку обе команды подходят в разном настроении, но это не значит, что на поле мы увидим тотальное доминирование одного из клубов. Верим в равный бой и предлагаем загрузить на ничейный результат по коэффициенту 3.55 в БК Лига Ставок.