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Чехия – Португалия. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (24.09.2022)

вчера, 14:24
Сборная Португалии

Ставки букмекеров

Букмекеры видят Португалию фаворитом этой встречи, предлагая сыграть победу гостей по коэффициенту 1.75. Ставки на ничью принимаются по котировке 3.60, а победа сборной Чехии оценивается в 4.72.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.203.691.76
Лига Ставок 4.90 3.70 1.76
Мелбет 4.72 3.78 1.72
1XBET 4.72 3.78 1.72

При этом аналитики компании Лига Ставок склоняются к тому, что Чехия и Португалия в Праге установят лимит на забитые голы. Пари на ТМ(2,5) можно заключить по котировке 1.70, ТБ(2,5) – 2.08.

Форма команд

Чехия находится на третьем месте второй группы за два тура до финиша. Сборная проиграла два последних поединка в квартете, поочередно уступив Испании (0:1) и Португалии (0:2). В двух стартовых поединках Лиги Наций УЕФА чешские футболисты смогли обыграть дома Швейцарию (2:1), а также избежать поражения в домашнем противостоянии с испанцами (2:2).

Португалия утратила статус лидера группы, проиграв в прошлом туре Швейцарии (0:1). Теперь команда отстает от Испании на один балл, но впереди у сборной домашний поединок с прямым конкурентом.

Напомним, что в стартовом туре Лиги Наций Португалия разделила очки с Испанией на выезде (1:1), а затем победила Чехию (2:0) и Швейцарию (4:0) в домашних поединках.

Информация для ставок

  • Чехия проигрывала в 3 из 4 матчей против Португалии
  • Португалия не пропускала голы в двух прошлых матчах против Чехии
  • Чехия не забивала голы в двух прошлых турах Лиги Наций УЕФА

Прогноз

Чтобы остаться в борьбе за первое место Португалии нужно побеждать Чехию в предстоящем матче. С учетом того, что гости стабильно обыгрывают соперника в очных поединка, рекомендуем поставить на победу португальцев по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.55 1.49 1.81 1.97 1.44 2.75
Мелбет 1.87 1.99
1XBET 1.87 1.99
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 17:00
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 15:51
Тяжело будет Португальцам
Гость
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