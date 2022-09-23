Чехия – Португалия. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (24.09.2022)

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вчера, 14:24

Ставки букмекеров

Букмекеры видят Португалию фаворитом этой встречи, предлагая сыграть победу гостей по коэффициенту 1.75. Ставки на ничью принимаются по котировке 3.60, а победа сборной Чехии оценивается в 4.72.

При этом аналитики компании Лига Ставок склоняются к тому, что Чехия и Португалия в Праге установят лимит на забитые голы. Пари на ТМ(2,5) можно заключить по котировке 1.70, ТБ (2,5) – 2.08.

Форма команд

Чехия находится на третьем месте второй группы за два тура до финиша. Сборная проиграла два последних поединка в квартете, поочередно уступив Испании (0:1) и Португалии (0:2). В двух стартовых поединках Лиги Наций УЕФА чешские футболисты смогли обыграть дома Швейцарию (2:1), а также избежать поражения в домашнем противостоянии с испанцами (2:2).

Португалия утратила статус лидера группы, проиграв в прошлом туре Швейцарии (0:1). Теперь команда отстает от Испании на один балл, но впереди у сборной домашний поединок с прямым конкурентом.

Напомним, что в стартовом туре Лиги Наций Португалия разделила очки с Испанией на выезде (1:1), а затем победила Чехию (2:0) и Швейцарию (4:0) в домашних поединках.

Информация для ставок

Чехия проигрывала в 3 из 4 матчей против Португалии

Португалия не пропускала голы в двух прошлых матчах против Чехии

Чехия не забивала голы в двух прошлых турах Лиги Наций УЕФА

Прогноз

Чтобы остаться в борьбе за первое место Португалии нужно побеждать Чехию в предстоящем матче. С учетом того, что гости стабильно обыгрывают соперника в очных поединка, рекомендуем поставить на победу португальцев по коэффициенту 1.75 в БК Лига Ставок.