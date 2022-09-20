Грузия — Северная Македония. Прогноз на матч Лиги наций (23.09.2022)

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вчера, 11:58

Ставки букмекеров

Явного фаворита в этой встрече букмекеры определить не смогли, но отдали небольшое преимущество грузинам. На победу хозяев в БК Лига Ставок можно поставить по коэффициенту 1.97. В случае успеха гостей игроков порадует приятный коэффициент 3.96, а ничья оценивается по коэффициенту 3.35.

Тотал больше 2.5 букмекеры предлагают за 2.28. Тотал меньше 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.65. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

Грузия имеет все шансы досрочно повыситься в Лигу В, но для этого необходимо не проиграть в данном поединке. За четыре тура грузины набрали 10 очков, забив 12 голов и пропустив лишь 2. В последнем туре команда неожиданно на своем поле не смогла поразить ворота Болгарии (0:0), а матчем ранее на выезде обыграла нынешнего соперника (3:0).

Северная Македония после разгромного домашнего сразилась с Гибралтаром и смогла без проблем разгромить аутсайдера группы со счетом (4:0). Эта победа оставляет македонцев в борьбе за повышение, но для этого нужно обязательно побеждать в оставшихся битвах.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия Грузии составляет девять встреч (семь побед и две ничьих)

У Северной Македонии пять побед в последних восьми матчах

Три из четырех минувших очных поединков завершились результатом ТМ 2.5

Грузия сохранила свои ворота в неприкосновенности в семи из восьми последних играх

Прогноз

Нас ожидает игра, в которой не будет места риску и открытому голевому футболу. Команды сосредоточатся на надежности у своих ворот, поэтому мы предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по приятному коэффициенту 1.65.