Косово – Греция. Прогноз на матч Лиги наций (05.06.2022)

1654284696

вчера, 22:31

Ставки букмекеров

Команды ведут серьезную борьбу за лидерство в группе, а потому явный фаворит в этой встрече отсутствует. Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 3.1 на победу Косово. Поставить на успех Греции можно по коэффициенту 2.33, а взять ничью предлагают по коэффициенту 3.25.

ТБ 2.5 мячей в этом поединке букмекеры дают по коэффициенту 2.23. Тотал меньше 2.5 голов предлагают по коэффициенту 1.65. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.95.

Форма команд

Сборная Косово уверенно провела первый тур, на выезде без проблем разобралась с Кипром со счетом (2:0). Голы были забиты во второй половине второго тайма и принесли команде необходимые три очка. В марте коллектив провел два товарищеских матча, в которых обыграл Буркина-Фасо (5:0) и расписал ничью (1:1) со Швейцарией.

Греция также одержала победу в первом туре, но с лишь с минимальным счетом (1:0). Соперником греков выступала сборная Северной Ирландии. Ранее команда приняла участие в товарищеских встречах, но голами и яркой игрой с Румынией (1:0) и Черногорией (0:1) порадовать болельщиков не сумела.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия Косово насчитывает четыре поединка (две победы и две ничьих)

Греция выиграла в гостях три из пяти последних матчей

Три минувшие очные встречи завершились вничью

Семь последних игр Греции и четыре из пяти Косово закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает интересная и боевая игра двух неуступчивых сборных. Победа нужна обеим командам, и они приложат максимум усилий для ее достижения, но есть вероятность того, что победитель так и не будет определен. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.25 в букмекерской конторе Фонбет.