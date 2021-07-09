«Лонгфорд Таун» — «Дрогеда Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (10.07.2021)

«Лонгфорд Таун» примет «Дрогеда Юнайтед» в рамках 20-го тура Премьер-лиги Ирландии. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.
|
0 : 1
30’
сегодня, 21:30
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Дрогеда Юнайтед» явным фаворитом этого поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.9, ничейный исход оценивается в 3.4, а победа «Лонгфорд Тауна» представлена коэффициентом 4.4.
Форма команд
«Лонгфорд Таун» набрал девять баллов и расположился на последней, десятой строчке в турнирной таблице. На счету команды 1 победа, 6 ничьих и 12 поражений. В нынешнем сезоне клуб забил 13 мячей и пропустил 33 гола.
«Дрогеда Юнайтед» набрала 29 баллов и расположилась на пятой строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл восемь поединков, пять раз сыграл вничью и проиграл в шести матчах. У команды 33 забитых и 22 пропущенных мячей. «Дрогеда» выдала хороший старт сезона, но в последних 4 турах набрала лишь 4 очка.
Информация для ставок
- «Лонгфорд Таун» не может победить 18 матчей подряд
- «Дрогеда Юнайтед» выиграла два матча из последних пяти
- «Лонгфорд Таун» забил четыре мяча в последних пяти матчах
Прогноз
Актуальная ставка на эту встречу — тотал забитых мячей меньше двух по коэффициенту 2.35. Также можно поставить на ничейный исход или победу «Лонгфорд Тауна» по коэффициенту 1.9.
В прошлом году ФК «Дрогеда Юнайтед» отличился тем, что объявил о подписании Лионеля Месси.