«Лонгфорд Таун» — «Дрогеда Юнайтед». Прогноз на матч чемпионата Ирландии (10.07.2021)

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вчера, 08:15

«Лонгфорд Таун» примет «Дрогеда Юнайтед» в рамках 20-го тура Премьер-лиги Ирландии. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Дрогеда Юнайтед» явным фаворитом этого поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.9, ничейный исход оценивается в 3.4, а победа «Лонгфорд Тауна» представлена коэффициентом 4.4.

Форма команд

«Лонгфорд Таун» набрал девять баллов и расположился на последней, десятой строчке в турнирной таблице. На счету команды 1 победа, 6 ничьих и 12 поражений. В нынешнем сезоне клуб забил 13 мячей и пропустил 33 гола.

«Дрогеда Юнайтед» набрала 29 баллов и расположилась на пятой строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл восемь поединков, пять раз сыграл вничью и проиграл в шести матчах. У команды 33 забитых и 22 пропущенных мячей. «Дрогеда» выдала хороший старт сезона, но в последних 4 турах набрала лишь 4 очка.

Информация для ставок

«Лонгфорд Таун» не может победить 18 матчей подряд

«Дрогеда Юнайтед» выиграла два матча из последних пяти

«Лонгфорд Таун» забил четыре мяча в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту встречу — тотал забитых мячей меньше двух по коэффициенту 2.35. Также можно поставить на ничейный исход или победу «Лонгфорд Тауна» по коэффициенту 1.9.