«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (14.01.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают чемпиона Англии. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.78. Поставить на подопечных Эрика тен Хага можно по 4.3, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.
|
- : -
завтра, 15:30
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.
Форма команд
«Манчестер Юнайтед» в последних матчах неплохо себя показывал и имеет серию побед из нескольких матчей, что позволяет болельщикам верить в хорошее будущее. Команда на данный момент занимает четвертое место в АПЛ с 35 баллами, уступая лидеру уже девять пунктов. В прошлом матче кубка Английской Лиги «Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Чарльтон» (3:0), а в кубке ФА одолел «Эвертон» (3:1).
«Манчестер Сити» остается на своем уровне, хотя в некоторых поединках откровенно не доигрывал, что приводило к поражениям или ничьим. В АПЛ «горожане» идут вторыми и смогли набрать 39 очков, что на пять пунктов меньше, чем у лидера «Арсенала». В предстоящем матче очень важна победа с турнирной точки зрения, но легко гостям точно не будет. В матче кубка Английской Лиги «Манчестер Сити» уступил «Саутгемптону» (0:2), а в кубке ФА разгромил «Челси» (4:0).
Информация для ставок
- «Манчестер Юнайтед» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Манчестер Сити» проиграл только два поединка на выезде из последних десяти
- Семь из десяти последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»
- «Манчестер Сити» выиграл у «Манчестер Юнайтед» четыре из пяти последних встреч
Прогноз
Манчестерское дерби определенно станет главным событием нынешнего тура, однако определить победителя в нынешней ситуации довольно сложно. Предлагаем вопреки статистике сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок. Обе линии атаки команд показывают хорошую результативность и наверняка отметятся забитыми мячами.