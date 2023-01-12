«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (14.01.2023)

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вчера, 12:00

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают чемпиона Англии. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.78. Поставить на подопечных Эрика тен Хага можно по 4.3, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» в последних матчах неплохо себя показывал и имеет серию побед из нескольких матчей, что позволяет болельщикам верить в хорошее будущее. Команда на данный момент занимает четвертое место в АПЛ с 35 баллами, уступая лидеру уже девять пунктов. В прошлом матче кубка Английской Лиги «Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Чарльтон» (3:0), а в кубке ФА одолел «Эвертон» (3:1).

«Манчестер Сити» остается на своем уровне, хотя в некоторых поединках откровенно не доигрывал, что приводило к поражениям или ничьим. В АПЛ «горожане» идут вторыми и смогли набрать 39 очков, что на пять пунктов меньше, чем у лидера «Арсенала». В предстоящем матче очень важна победа с турнирной точки зрения, но легко гостям точно не будет. В матче кубка Английской Лиги «Манчестер Сити» уступил «Саутгемптону» (0:2), а в кубке ФА разгромил «Челси» (4:0).

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Манчестер Сити» проиграл только два поединка на выезде из последних десяти

Семь из десяти последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»

«Манчестер Сити» выиграл у «Манчестер Юнайтед» четыре из пяти последних встреч

Прогноз

Манчестерское дерби определенно станет главным событием нынешнего тура, однако определить победителя в нынешней ситуации довольно сложно. Предлагаем вопреки статистике сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок. Обе линии атаки команд показывают хорошую результативность и наверняка отметятся забитыми мячами.