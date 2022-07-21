«Кристиансунд» — «Одд». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (24.07.2022)

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21 июля 2022, 13:45

Ставки букмекеров

В этом поединке букмекеры не смогли определить, кто же является фаворитом. Коэффициент на победу «Кристиансунда» составляет 2.56. Поставить на «Одд» можно по коэффициенту 2. 6, а ничейный результат принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.65 в БК Лига Ставок.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.71. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Большая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Кристиансунд» несмотря на неплохой уровень атакующих действий и регулярно забитые голы, уже длительное время не может зацепиться за зачетные баллы и оформляет поражение за поражением. Команда в последних турах проиграла «Лиллестрему» (1:3), «Волеренге» (0:3), а также «Викингу» (1:2) и продолжает находиться на самом дне турнирной таблицы.

«Одд» встречался в минувших турах со «Стремсгодсетом» и «Лиллестремом» и сумел взять всего одно очко. Если в первом матче на табло была зафиксирована нулевая ничья, то игра с лидером завершилась поражением со счетом (1:2). В таблице клуб закрепился на девятом месте, и имеет преимущество над преследователями лишь в два пункта.

Информация для ставок

Проигрышная серия «Кристиансунда» насчитывает четыре встречи

«Одд» не проигрывает в гостях шесть матчей кряду

Три из четырех минувших очных поединков закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних игр с участием «Кристиансунда» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

На поле выйдут команды, которые любят атаковать и радовать болельщиков забитыми голами. Нас ожидает открытая игра, поэтому предлагаем поставить на тотал больше 2.5 по коэффициенту 1.71 в букмекерской конторе Лига Ставок.