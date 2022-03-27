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Сирия – Ирак. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (29.03.2022)

вчера, 14:39
Ирак

Ставки букмекеров

Небольшое преимущество в этой встрече букмекеры отдают гостям. Ставки на победу Ирака в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 2.15, заключить пари на ничью можно за 3.00, а победа Сирии оценивается по котировке 3.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 3.90 3.05 2.15
Мелбет 3.86 3.10 2.11
1XBET 3.86 3.10 2.11
BetBoom 3.92 3.06 2.14

Если анализировать линию голов, то здесь очевидное предпочтение экспертов на стороне низового исхода. Сыграть ТМ(2,5) голов предложено по коэффициенту 1.50, ТБ(2,5) – 2.40.

Форма команд

Сирия провалила отбор к чемпионату мира. Только в предыдущем туре сборная оформила первую победу, одолев в гостях уже немотивированный Ливан (3:0).

Прежде футболисты сборной Сирии допустили шесть поражений и две ничьи, пропустив за девять матчей в общей сложности 15 голов.

Ирак еще может попасть в Катар. Для этого команде нужно подвинуть с третьего места сборную ОАЭ, которая находится на расстоянии одного балла.

По ходу текущего отбора Ирак преимущественно набирал очки через ничейные матчи (5), добыв одну победу при трех поражениях. Выделим, что в последней игре квалификации иракцы обыграли ОАЭ (1:0).

Информация для ставок

  • Сирия проиграла 5 из последних 7 матчей на домашней арене
  • Ирак побеждал Сирию в 3 из прошлых 5 гостевых матчей
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) голов 9 последних очных встречах

Прогноз

Учитывая мотивацию Ирака и статистику очных встреч команд, в этом матче рекомендуем комбинированную ставку на Х2 и ТМ(3,5) голов по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.43 2.70
1XBET 1.43 2.70
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:11
Победа или ничья команды Ирака в этом матче. Удачи
wrt46crgqdsa
wrt46crgqdsa
вчера в 17:18
Ирак одержит победу
tuhxvcv2zxdp
tuhxvcv2zxdp
вчера в 17:17
Ирак выиграет матч.
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