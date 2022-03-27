Сирия – Ирак. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (29.03.2022)

Ставки букмекеров
Небольшое преимущество в этой встрече букмекеры отдают гостям. Ставки на победу Ирака в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 2.15, заключить пари на ничью можно за 3.00, а победа Сирии оценивается по котировке 3.50.
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завтра, 19:00
Если анализировать линию голов, то здесь очевидное предпочтение экспертов на стороне низового исхода. Сыграть ТМ(2,5) голов предложено по коэффициенту 1.50, ТБ(2,5) – 2.40.
Форма команд
Сирия провалила отбор к чемпионату мира. Только в предыдущем туре сборная оформила первую победу, одолев в гостях уже немотивированный Ливан (3:0).
Прежде футболисты сборной Сирии допустили шесть поражений и две ничьи, пропустив за девять матчей в общей сложности 15 голов.
Ирак еще может попасть в Катар. Для этого команде нужно подвинуть с третьего места сборную ОАЭ, которая находится на расстоянии одного балла.
По ходу текущего отбора Ирак преимущественно набирал очки через ничейные матчи (5), добыв одну победу при трех поражениях. Выделим, что в последней игре квалификации иракцы обыграли ОАЭ (1:0).
Информация для ставок
- Сирия проиграла 5 из последних 7 матчей на домашней арене
- Ирак побеждал Сирию в 3 из прошлых 5 гостевых матчей
- Команды сыграли на ТМ(2,5) голов 9 последних очных встречах
Прогноз
Учитывая мотивацию Ирака и статистику очных встреч команд, в этом матче рекомендуем комбинированную ставку на Х2 и ТМ(3,5) голов по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.