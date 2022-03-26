Польша — Швеция. Прогноз на матч квалификации Чемпионата мира (29.03.2022)

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вчера, 14:53

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров в этой встрече явного фаворита нет. Поставить на победу пляков можно по коэффициенту 2.46 в букмекерской конторе Фонбет. Взять на победу шведов можно по коэффициенту 3.28. Ничейный результат оценивается коэффициентом 3.06.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 2.5. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.52, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.19.

Форма команд

Польша не участвовала в полуфинальном матче заключительной стадии квалификации на Чемпионат мира, так как в соперниках была дисквалифицированная сборная России. Вместо этого поединка поляки провели домашнюю товарищескую встречу со сборной Шотландии и расписали ничью (1:1).

Сборная Швеция в 1/2 финала проводила домашнюю игру со сборной Чехии и лишь в дополнительное время смогла вырвать минимальную победу (1:0) благодаря голу Куайсона с передачи Исака на 110 минуте матча.

Информация для ставок

Польша выиграла дома лишь два из семи последних матчей

Безвыигрышная гостевая серия Швеции насчитывает четыре поединка (три поражения и ничья)

Минувшая очная встреча состоялась в прошлом году и завершилась победой Швеции (3:2)

Польша забивает в 17 играх кряду

Прогноз

Нас ждет боевая игра равных по уровню игры команд, каждой из которых нужна путевка в Катар. Сложно сказать, кто окажется сильнее, возможно в основное время победитель определен и не будет. Рискнуть и сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.06 в букмекерской конторе Фонбет.