Польша — Швеция. Прогноз на матч квалификации Чемпионата мира (29.03.2022)

Ставки букмекеров
По котировкам букмекеров в этой встрече явного фаворита нет. Поставить на победу пляков можно по коэффициенту 2.46 в букмекерской конторе Фонбет. Взять на победу шведов можно по коэффициенту 3.28. Ничейный результат оценивается коэффициентом 3.06.
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29 марта 2022, 21:45
вторник
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 2.5. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.52, а загрузить на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.19.
Форма команд
Польша не участвовала в полуфинальном матче заключительной стадии квалификации на Чемпионат мира, так как в соперниках была дисквалифицированная сборная России. Вместо этого поединка поляки провели домашнюю товарищескую встречу со сборной Шотландии и расписали ничью (1:1).
Сборная Швеция в 1/2 финала проводила домашнюю игру со сборной Чехии и лишь в дополнительное время смогла вырвать минимальную победу (1:0) благодаря голу Куайсона с передачи Исака на 110 минуте матча.
Информация для ставок
- Польша выиграла дома лишь два из семи последних матчей
- Безвыигрышная гостевая серия Швеции насчитывает четыре поединка (три поражения и ничья)
- Минувшая очная встреча состоялась в прошлом году и завершилась победой Швеции (3:2)
- Польша забивает в 17 играх кряду
Прогноз
Нас ждет боевая игра равных по уровню игры команд, каждой из которых нужна путевка в Катар. Сложно сказать, кто окажется сильнее, возможно в основное время победитель определен и не будет. Рискнуть и сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.06 в букмекерской конторе Фонбет.
В последнем состоявшемся на данный момент матче Польши и Швеции, который прошел в рамках Чемпионата Европы 23 июня 2021 года, победу также одержала сборная Швеции со счетом 3:2. Тем не менее, определение фаворита в предстоящем матче двух команд должно базироваться не только на статистике предшествующих встреч, но и на текущем состоянии и подготовке команд....
Букмекеры видят солидный перевес шансом на стороне хозяев. Домашняя арена даёт огромное преимущество полякам, но это не значит, что Швеция полностью лишена шансов на успех. На кону Чемпионат мира и никто не решится оголять тылы без необходимости. Даже быстрый гол вряд ли раскроет игру, так что любителям ставок на «тотал больше» лучше лечь спать во вторник пораньше...:))))
В последнем состоявшемся на данный момент матче Польши и Швеции, который прошел в рамках Чемпионата Европы 23 июня 2021 года, победу также одержала сборная Швеции со счетом 3:2. Тем не менее, определение фаворита в предстоящем матче двух команд должно базироваться не только на статистике предшествующих встреч, но и на текущем состоянии и подготовке команд....
Букмекеры видят солидный перевес шансом на стороне хозяев. Домашняя арена даёт огромное преимущество полякам, но это не значит, что Швеция полностью лишена шансов на успех. На кону Чемпионат мира и никто не решится оголять тылы без необходимости. Даже быстрый гол вряд ли раскроет игру, так что любителям ставок на «тотал больше» лучше лечь спать во вторник пораньше...:))))