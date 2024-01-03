ПСЖ – «Тулуза». Прогноз на Суперкубок Франции (03.01.2024)

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вчера, 17:27

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение парижанам. На победу « ПСЖ » линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.27. Ничейный результат котируется по 6.5, а победа «Тулузы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 12.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 1.8. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.

Форма команд

« ПСЖ » закончил прошлый календарный год серией без поражений и наверняка хочет в свою большую коллекцию еще один трофей. Тем не менее, поединок против «Тулузы» наверняка будет отличаться от матча Лиги 1, ведь соперник окажет максимальное сопротивление, что сделает встречу более интересной. Два последних матча « ПСЖ » завершились победой над «Мецом» (1:1) и ничьей с «Лиллем» (1:1).

«Тулуза» редко выигрывает в последних матчах, однако смогла выйти в плей-офф Лиги Европы со второго места, уступив «Ливерпулю» всего один балл. Команда долго готовилась к этой встрече и попробует удивить чемпиона Франции своими заготовками, а возможно дотянуть до серии пенальти. В прошлом туре чемпионата Франции «Тулуза» уступила на своем поле «Монако» (1:2), а ранее поделила очки с «Ренном» (1:1).

Информация для ставок

«Тулуза» выиграла лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

« ПСЖ » не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах

» не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах «Марсель» проиграл четыре из пяти поединков « ПСЖ » за последнее время при одной ничьей

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