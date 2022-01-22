«Ботошани» — «Сепси». Прогноз на матч румынской высшей лиги (24.01.2022)

1642884408

вчера, 23:46

Ставки букмекеров

Явного фаворита у букмекеров на данный поединок нет. Поставить, как на победу «Ботошани», так и на победу «Сепси» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.7. Если верите в ничью, то ее можно выбрать по коэффициенту 3.12.

Также в линии букмекеры предлагают 2.45 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.55. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.21.

Форма команд

«Ботошани» добыл четыре очка последних двух турах чемпионата. Команда провела выездную встречу и расписала ничью с «Рапидом» (1:1), а также дома переиграла с минимальным счетом «Газ Метан» (2:1). Такие результаты позволили закрепиться на пятом месте в турнирной таблице.

«Сепси» занимает 10 место и имеет в копилке 26 очков. Последние матчи коллектив проводил еще в прошлом году и завершил их вничью сначала на выезде с «Арджеш» (1:1), а затем и дома с ФКСБ (0:0). Последнюю победу же удалось одержать в 19 туре в домашней игре с «Констанцой» со счетом (1:0).

Информация для ставок

«Ботошани» выиграл один из шести последних поединков

Беспроигрышная серия «Сепси» насчитывает 10 игр

Четыре из пяти минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют»

Четыре последних матча с участием «Сепси» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Здесь мы увидим сражение двух команд, которые находятся сейчас не в лучшей игровой форме, но в тоже время готовы бороться за заветные баллы. Вполне возможно, что победитель так и не будет определен, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.1.