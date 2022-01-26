«Сепси» — «Университатя». Прогноз на матч румынской Лиги 1 (28.01.2022)

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вчера, 11:03

Ставки букмекеров

Букмекеры выставили довольно близкие по значению коэффициенты на оба клуба, так и не определившись с явным фаворитом. Загрузить на победу «Сепси» можно в БК Фонбет по коэффициенту 2.53, а поверить в успех «Университати» предлагают по коэффициенту 2.9. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.11.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.46. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.55. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Сепси» после 22 туров в национальном чемпионате расположился на 10 месте и имеет в активе 6 очков. Команда несколько дней назад провела первую официальную игру в новом году и уступила на выезде «Ботошани» с минимальным счетом (0:1).

«Университатя» находится в топ-6 и после такого же количества матчей занимает пятую строчку. Коллектив также сыграл лишь один официальный поединок в 2022 году и сумел дома переиграть неуступчивый бухарестский «Рапид» со счетом (1:0).

Информация для ставок

Беспроигрышная домашняя серия «Сепси» насчитывает четыре игры

«Университатя» не проигрывает семь встреч подряд (четыре ничьих и три победы)

Тринадцать минувших очных поединков завершились результатом ТМ 2.5

Четыре из пяти последних матчей с участием «Сепси» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этой встрече нас ждет без явного преимущества одной из команд. Оба коллектива готовы биться за результат и отдадут все силы, чтобы завоевать три заветный балла. Сложно сказать, кто окажется сильнее, предлагаем поставить на ничейный результат в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.11.