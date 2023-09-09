Северная Македония – Италия. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (09.09.2023)

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сегодня, 07:46

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Италия. Команда играет гостевой поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.32. Победа сборной Северной Македонии оценивается за 12, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.4

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.08. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.2.

Форма команд

Сборная Северной Македонии после трех туров набрала три балла и практически не имеет шансов на первые два места, учитывая соперников по группе. Коллективу предстоит сложный поединок против чемпиона Европы, где любые набранные очки станут хорошим достижением и большой сенсацией. В двух последних поединках Северная Македония разгромно проиграла на выезде Англии (0:7) и уступила Украине (2:3).

Сборная Италии провела всего два матча и набрала лишь три пункта. Команда имеет хорошие шансы на выход из группы, если будет добиваться нужных результатов. В случае осечки в этом поединке, подопечные Спалетти дадут хороший шанс Украине вырваться вперед в их заочном соперничестве. В прошлых двух играх сборная Италии проиграла Испании (1:2) и переиграла Нидерланды (3:2).

Информация для ставок

Северная Македония выиграла лишь три матча из десяти последних во всех турнирах

Италия одержала лишь пять побед в десяти последних на выезде

Два из трех поединков между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Италия является большим фаворитом этой встречи и постарается решить исход поединка еще в первом тайме. Предполагаем, что гостям удастся добыть победу. Сделать ставку на победу Италии в первом тайме можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.