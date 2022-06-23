«Портленд Тимберс» — «Колорадо Рэпидс». Прогноз на матч МЛС (26.06.2022)

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23 июня 2022, 13:13

Ставки букмекеров

«Портленд Тимберс» идет фаворитом матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.26, ничья в матче продается за 3.45, а победа «Колорадо Рэпидс» за 3.10 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.84, а ТМ (2.5) по 1.97.

Форма команд

«Портленд Тимберс» по состоянию на сегодня занимает 13 место в таблице, набрав 16 очков. По ходу турнира команда одержала три победы, семь игр закончила с равным счетом и в шести поединках уступила. В последних пяти турах три матча проиграно, а по одному выиграно и сыграно вничью. В крайнем противостоянии очки поделены с «Лос-Анджелес Галэкси» (1:1).

«Колорадо Рэпидс» по состоянию на сегодня занимает девятую строчку, имея в активе 19 очков. В текущем сезоне клуб пять матчей выиграл, шесть проиграл, а еще в четырех расписал «мировую» с соперниками. В последних пяти турах в двух встречах добыт максимальный результат, в двух допущено поражение, а в крайней расписана «мировая» с «Нью-Йорк Сити» (1:1).

Информация для ставок

12 из 15 последних матчей «Колорадо Рэпидс» завершились с менее 3.5 голами

В девяти из 15 последних матчах «Портленд Тимберс» забили обе команды

«Колорадо Рэпидс» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.66 в БК Лига Ставок.