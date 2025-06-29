«Лос-Анджелес» — «Ванкувер». Прогноз на матч МЛС (30.06.2025)

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29 июня 2025, 23:41

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Лос-Анджелес», а коэффициент на их победу составляет 1.72. Успех «Ванкувера» оценивается по коэффициенту 4.9 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.75.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.75. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.1. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Лос-Анджелес» не терпит поражений на протяжении девяти матчей подряд в МЛС . В данный момент клуб занимает седьмую позицию в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 26 очков. При этом все команды, расположенные выше, сыграли на три-четыре игры больше. Две последние игры «Лос-Анджелеса» завершились поражением от «Эсперанса» (0:1), и ничьёй с «Фламенго» (1:1).

«Ванкувер» занимает второе место в Западной конференции, с заработанными 35 очками, от лидера его отделяет всего четыре пункта. Разница мячей у команды положительная, 34 забитых на 19 пропущенных. Два последних матча «Ванкувера» завершились поражениями от «Коламбус Крю» (1:2), и от «Сан-Диего» (3:5).

Информация для ставок

«Лос-Анджелес» не выигрывает на протяжении трёх матчей

«Ванкувер» выиграл всего одну игру из пяти последних

Три из пяти прошедших встреч «Лос-Анджелеса» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Лос-Анджелес» играет на своем поле и это является главным преимуществом, которое должно помочь команде. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.