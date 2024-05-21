«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на финал кубка ФА (25.05.2024)

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вчера, 23:39

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Манчестер Сити». Коэффициент на победу «горожан» составляет 1.35. Поставить на «Манчестер Юнайтед» можно за 8.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.8.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Манчестер Сити» выиграл все заключительные туры и не дал шансов конкурентам, завоевав очередное чемпионство Англии, опередив «Арсенал» на два пункт. В коллекцию клуба может пойти и кубок ФА , если «горожане» смогут обыграть своих соседей по городу, в которых букмекеры практически не верят. Два последних матча «Манчестер Сити» завершились победами над «Вест Хэмом» (3:1) и «Тоттенхэмом» (2:0).

«Манчестер Юнайтед» провел слабый сезон и не попал в еврокубки на следующий год через АПЛ . Тем не менее, «красные дьяволы» могут отобраться в них за счет победы в кубке ФА , но для этого нужно обыграть очень сильного и принципиального соперника в Лондоне на стадионе Уэмбли. На один матч коллектив вполне может настроиться и дать бой чемпиону Англии, чего и ждут от него болельщики. В прошлом туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Брайтон» (2:0), а ранее одолел «Ньюкасл Юнайтед» (3:2).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» проиграл три из десяти последних поединков

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Манчестер Сити» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Брайтона» при одном поражении

Прогноз

«Манчестер Сити» приложит все усилия, чтобы завоевать еще один трофей и вряд ли «Манчестер Юнайтед» в нынешней ситуации сможет ему помешать. Предлагаем сделать ставку на победу «горожан» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.