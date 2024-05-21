«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на финал кубка ФА (25.05.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают «Манчестер Сити». Коэффициент на победу «горожан» составляет 1.35. Поставить на «Манчестер Юнайтед» можно за 8.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.8.
|
- : -
25 мая 2024, 17:00
суббота
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.
Форма команд
«Манчестер Сити» выиграл все заключительные туры и не дал шансов конкурентам, завоевав очередное чемпионство Англии, опередив «Арсенал» на два пункт. В коллекцию клуба может пойти и кубок ФА, если «горожане» смогут обыграть своих соседей по городу, в которых букмекеры практически не верят. Два последних матча «Манчестер Сити» завершились победами над «Вест Хэмом» (3:1) и «Тоттенхэмом» (2:0).
«Манчестер Юнайтед» провел слабый сезон и не попал в еврокубки на следующий год через АПЛ. Тем не менее, «красные дьяволы» могут отобраться в них за счет победы в кубке ФА, но для этого нужно обыграть очень сильного и принципиального соперника в Лондоне на стадионе Уэмбли. На один матч коллектив вполне может настроиться и дать бой чемпиону Англии, чего и ждут от него болельщики. В прошлом туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» обыграл на выезде «Брайтон» (2:0), а ранее одолел «Ньюкасл Юнайтед» (3:2).
Информация для ставок
- «Манчестер Сити» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Манчестер Юнайтед» проиграл три из десяти последних поединков
- Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Манчестер Сити» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Брайтона» при одном поражении
Прогноз
«Манчестер Сити» приложит все усилия, чтобы завоевать еще один трофей и вряд ли «Манчестер Юнайтед» в нынешней ситуации сможет ему помешать. Предлагаем сделать ставку на победу «горожан» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.