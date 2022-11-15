Оман – Германия. Прогноз на товарищеский матч (16.11.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры убеждены в победе Германии. Ставки в пользу гостей играются по символическому коэффициенту 1.06, за ничью выставлена цена 12.00, а победа Омана доступна по котировке 31.00.
|
- : -
сегодня, 20:00
Также аналитики букмекерской компании Лига Ставок убеждены, что эта игра получится результативной. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.27, ТМ(2,5) – 3.48.
Форма команд
В квалификационном раунде ЧМ-2022 Оман занял четвертое место, лишившись возможности поехать в Катар. По итогам десяти туров команда одержала четыре победы и дважды сыграла вничью, что принесло ей 14 очков, а дистанция от третьей строчки получилась минимальной (один балл).
Германия, успешно решив задачу с выходом на чемпионат мира, плохо выступила в Лиге Наций УЕФА. В квартете, где также выступали Италия, Венгрия и Англия, сборная заняла итоговую третью строчки, одержав только одну победу (четыре ничьи и один проигрыш).
Информация для ставок
- Оман сыграл на ТМ(2,5) гола в 6 из прошлых 7 матчей
- Германия выиграла только один из пяти последних поединков
- Оман не пропускал больше одного гола в 6 предыдущих поединках
Прогноз
Мы считаем, что сборная Германии может поберечь силы в игре с Оманом накануне чемпионата мира. Предлагаем поставить на ТМ(4,5) гола по коэффициенту 1.47 в БК Лига Ставок.