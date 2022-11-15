Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболТоварищеские матчи. Сборные 2022

Оман – Германия. Прогноз на товарищеский матч (16.11.2022)

вчера, 10:14
Сборная Германии

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены в победе Германии. Ставки в пользу гостей играются по символическому коэффициенту 1.06, за ничью выставлена цена 12.00, а победа Омана доступна по котировке 31.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle27.4910.891.08
Лига Ставок 24.00 10.00 1.10
Мелбет 31.00 12.00 1.06
1XBET 29.00 11.50 1.07

Также аналитики букмекерской компании Лига Ставок убеждены, что эта игра получится результативной. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.27, ТМ(2,5) – 3.48.

Форма команд

В квалификационном раунде ЧМ-2022 Оман занял четвертое место, лишившись возможности поехать в Катар. По итогам десяти туров команда одержала четыре победы и дважды сыграла вничью, что принесло ей 14 очков, а дистанция от третьей строчки получилась минимальной (один балл).

Германия, успешно решив задачу с выходом на чемпионат мира, плохо выступила в Лиге Наций УЕФА. В квартете, где также выступали Италия, Венгрия и Англия, сборная заняла итоговую третью строчки, одержав только одну победу (четыре ничьи и один проигрыш).

Информация для ставок

  • Оман сыграл на ТМ(2,5) гола в 6 из прошлых 7 матчей
  • Германия выиграла только один из пяти последних поединков
  • Оман не пропускал больше одного гола в 6 предыдущих поединках

Прогноз

Мы считаем, что сборная Германии может поберечь силы в игре с Оманом накануне чемпионата мира. Предлагаем поставить на ТМ(4,5) гола по коэффициенту 1.47 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.31 1.32
Лига Ставок 2.75 1.44
Мелбет 3.48 1.27
1XBET 3.26 1.30
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 