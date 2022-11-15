Оман – Германия. Прогноз на товарищеский матч (16.11.2022)

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вчера, 10:14

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены в победе Германии. Ставки в пользу гостей играются по символическому коэффициенту 1.06, за ничью выставлена цена 12.00, а победа Омана доступна по котировке 31.00.

Также аналитики букмекерской компании Лига Ставок убеждены, что эта игра получится результативной. Поставить на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.27, ТМ(2,5) – 3.48.

Форма команд

В квалификационном раунде ЧМ -2022 Оман занял четвертое место, лишившись возможности поехать в Катар. По итогам десяти туров команда одержала четыре победы и дважды сыграла вничью, что принесло ей 14 очков, а дистанция от третьей строчки получилась минимальной (один балл).

Германия, успешно решив задачу с выходом на чемпионат мира, плохо выступила в Лиге Наций УЕФА . В квартете, где также выступали Италия, Венгрия и Англия, сборная заняла итоговую третью строчки, одержав только одну победу (четыре ничьи и один проигрыш).

Информация для ставок

Оман сыграл на ТМ(2,5) гола в 6 из прошлых 7 матчей

Германия выиграла только один из пяти последних поединков

Оман не пропускал больше одного гола в 6 предыдущих поединках

Прогноз

Мы считаем, что сборная Германии может поберечь силы в игре с Оманом накануне чемпионата мира. Предлагаем поставить на ТМ(4,5) гола по коэффициенту 1.47 в БК Лига Ставок.