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«Трабзонспор» — «Антальяспор». Прогноз на матч Суперлиги Турции (30.04.2022)

вчера, 22:38
Трабзонспор - Антальяспор

Ставки букмекеров

«Трабзонспор» является фаворитом в предстоящем матче. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.82, ничейный исход в игре предлагается по 3.70, а победа «Антальяспор» по 4.30 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.833.774.60
Фонбет 1.52 4.20 5.50
Мелбет 1.84 3.88 4.42
1XBET 1.84 3.88 4.42
BetBoom 1.83 3.65 4.40

Эксперты ожидают, что в матче забьют обе команды. Соответствующую ставку можно заиграть по цене 1.74, а противоположное событие продается за 2.04.

Форма команд

«Трабзонспор» идет лидером чемпионата, набрав 76 очков. По ходу турнира клуб праздновал 22 победы, довольствовался 10 ничьими и всего дважды уступил. Последние пять туров вышли неоднозначными: одна победа, три «мировых» и одно поражение. Крайняя игра против «Адана Демирспора» оказалась удачной (1:3).

«Антальяспор» к матчу подходит на восьмой строчке в таблице, имея в активе 51 очко. В текущей кампании команда 14 раз выиграла, девять игр завершила с равным счетом и 11 матчей проиграла. Прошедшие пять туров запомнились четырьмя триумфами и «мировой» с «Кайсериспор» в крайней встрече (1:1).

Информация для ставок

  • «Трабзонспор» выиграл в 10 из 15 последних матчей
  • 10 из 15 последних матчей «Антальяспора» завершились с более 1.5 голами
  • «Трабзонспор» не проиграл в четырех из пяти последних очных встреч

Прогноз

Учитывая нынешнюю форму команд, актуальную статистику и амбиции, предлагаем заиграть ставку на то, что «Антальяспор» забьет гол с коэффициентом 1.47 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.93 1.44 2.00 1.88 1.56 2.55
Фонбет 2.25 1.57
Мелбет 2.00 1.90
1XBET 2.00 1.90
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:00
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 22:39
Да победа
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