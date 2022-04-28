«Трабзонспор» — «Антальяспор». Прогноз на матч Суперлиги Турции (30.04.2022)

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вчера, 22:38

Ставки букмекеров

«Трабзонспор» является фаворитом в предстоящем матче. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.82, ничейный исход в игре предлагается по 3.70, а победа «Антальяспор» по 4.30 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают, что в матче забьют обе команды. Соответствующую ставку можно заиграть по цене 1.74, а противоположное событие продается за 2.04.

Форма команд

«Трабзонспор» идет лидером чемпионата, набрав 76 очков. По ходу турнира клуб праздновал 22 победы, довольствовался 10 ничьими и всего дважды уступил. Последние пять туров вышли неоднозначными: одна победа, три «мировых» и одно поражение. Крайняя игра против «Адана Демирспора» оказалась удачной (1:3).

«Антальяспор» к матчу подходит на восьмой строчке в таблице, имея в активе 51 очко. В текущей кампании команда 14 раз выиграла, девять игр завершила с равным счетом и 11 матчей проиграла. Прошедшие пять туров запомнились четырьмя триумфами и «мировой» с «Кайсериспор» в крайней встрече (1:1).

Информация для ставок

«Трабзонспор» выиграл в 10 из 15 последних матчей

10 из 15 последних матчей «Антальяспора» завершились с более 1.5 голами

«Трабзонспор» не проиграл в четырех из пяти последних очных встреч

Прогноз

Учитывая нынешнюю форму команд, актуальную статистику и амбиции, предлагаем заиграть ставку на то, что «Антальяспор» забьет гол с коэффициентом 1.47 в БК Фонбет.