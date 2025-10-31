«Кельн» – «Гамбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761896399

сегодня, 10:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Кельн» – «Гамбург», который состоится 2 ноября 2025 года.

«Кельн»

Команда неплохо выглядит в Бундеслиге после своего возвращения и уже набрала 11 очков. «Кельн» занимает восьмое место и сразу от двух соперников отстает на два пункта, но «Гамбург» опережает на три очка. Победа в этой встрече поможет возможно догнать своих конкурентов и еще лучше закрепиться в турнирной таблице элитного дивизиона, оторвавшись дополнительо и от «Гамбурга»

Два последних матча «Кельна» завершились поражением в кубке Германии от «Баварии» (1:4) и минимальной неудачей в чемпионате с «Боруссией» Дортмунд (0:1).

«Гамбург»

«Гамбург», как команда, вернувшаяся из второго дивизиона, также прилагает все усилия, чтобы не оказаться в зоне вылета. Коллектив набрал восемь очков, но впереди еще большая часть чемпионата, где ему нужно будет показывать свою пригодность к Бундеслиге. В игре с «Кельном» у гостей наверняка будут возможности отличиться и если они сумеют ими воспользоваться, то будет шанс на хороший результат.

28 октября «Гамбург» минимально обыграл на выезде «Хайденхайм» (1:0), а 25 числа с тем же счетом уступил «Вольфсбургу» (0:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Кельн» – 2.15

Ничья – 3.65

Победит «Гамбург» – 3.25

Статистика

«Кельн» проиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Гамбург» выиграл лишь две встречи из десяти последних на выезде в основное время

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Гамбурга», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.25. Предполагаем, что этот день сложится лучше для гостей и они смогут одержать победу и сравняться по очкам с «Кельном».