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3 : 2
завершен
сегодня, 20:00
|11’
|0:1
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Черышев Денис
ассистент Кузяев Далер
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Караман Кенан
ассистент Эркин Джанер
|1:1
|26’
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Юндер Дженгиз
ассистент Айхан Каан
|2:1
|32’
|Тосун Дженк
|3:1(П)
|52’
|57’
|3:2
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Кузяев Далер
ассистент Караваев Вячеслав
|24’
|Семёнов Андрей
|Демирал Мерих
|49’
|54’
|Зобнин Роман
|Тосун Дженк
|55’
|56’
|Джикия Георгий
|Юндер Дженгиз
|59’
|74’
|Кудряшов Федор
|89’
|Фомин Даниил
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|37’
|Караваев Вячеслав
|Черышев Денис
|Тюрюч Дениз
|Юндер Дженгиз
|64’
|Кабак Озан
|Челик Мехмет
|64’
|70’
|Ерохин Александр
|Заболотный Антон
|70’
|Миранчук Антон
|Кузяев Далер
|79’
|Ионов Алексей
|Миранчук Алексей
|79’
|Фомин Даниил
|Зобнин Роман
|Кахвечи Ирфан
|Тосун Дженк
|80’
|Текдемир Махмут
|Туфан Озан
|86’
|Язиджи Юсуф
|Чалханоглу Хакан
|86’
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|18
|Удары по воротам
|16
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|8
|Удары в створ
|5
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|11
|Фолы
|14
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|3
|Угловые
|5
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|2
|Офсайды
|1
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|49%
|Владение мячом
|51%
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|3
|Cэйвы
|5
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|3
|Предупреждения
|4
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|0
|Удаления
|1
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Да, пеналь левый, но он и пожалел Кудряша, дав только жёлтую, хотя там была более очевидная красная как по мне...
Главный виновник поражения (как мне видится) - усач, который непозволительно долго думал с перестановками и заменами, когда остались в меньшинстве. Мне сразу стало понятно, что у него нет готового варианта на случай такого удаления... вот турки этой нашей заминкой и воспользовались, забив дважды за пять минут. Мне также не понятно, почему Зеболотный был в старте, а Соболь так и не появился, хотя в концовке он был нужнее впереди, чем полузащитник Ерохин, на которого были навесы... без нападающих сложно отыгрываться...
Так что не только судья 16ь...
Да, пеналь левый, но он и пожалел Кудряша, дав только жёлтую, хотя там была более очевидная красная как по мне...
Главный виновник поражения (как мне видится) - усач, который непозволительно долго думал с перестановками и заменами, когда остались в меньшинстве. Мне сразу стало понятно, что у него нет готового варианта на случай такого удаления... вот турки этой нашей заминкой и воспользовались, забив дважды за пять минут. Мне также не понятно, почему Зеболотный был в старте, а Соболь так и не появился, хотя в концовке он был нужнее впереди, чем полузащитник Ерохин, на которого были навесы... без нападающих сложно отыгрываться...
Так что не только судья 16ь...
Оба бестолковые, одному повезло больше !
Оба бестолковые, одному повезло больше !
Наши молодцы, что не бросили играть после 3-го турецкого мяча, спору нет. Но чрезмерно гордиться поражением (хоть и достойным) тоже так себе тема
Наши молодцы, что не бросили играть после 3-го турецкого мяча, спору нет. Но чрезмерно гордиться поражением (хоть и достойным) тоже так себе тема