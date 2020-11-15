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Турция - Россия
Словакия - Шотландия
Северная Македония - Эстония
Нидерланды - Босния и Герцеговина
Болгария - Финляндия
Уэльс - Ирландия
Грузия - Армения
Беларусь - Литва
Албания - Казахстан
Италия - Польша
Чехия - Израиль
Румыния - Норвегия
Австрия - Северная Ирландия
Венгрия - Сербия
Бельгия - Англия
Дания - Исландия
Молдавия - Греция
Словения - Косово

Текстовая онлайн трансляция матча Турция против Россия

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    Голы
    11’ 0:1 Черышев Денис
    ассистент Кузяев Далер
    Караман Кенан
    ассистент Эркин Джанер     		1:1 26’
    Юндер Дженгиз
    ассистент Айхан Каан     		2:1 32’
    Тосун Дженк 3:1(П) 52’
    57’ 3:2 Кузяев Далер
    ассистент Караваев Вячеслав
    Наказания
    24’ Семёнов Андрей
    Демирал Мерих 49’
    54’ Зобнин Роман
    Тосун Дженк 55’
    56’ Джикия Георгий
    Юндер Дженгиз 59’
    74’ Кудряшов Федор
    89’ Фомин Даниил
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    37’ Караваев Вячеслав Черышев Денис
    Тюрюч Дениз Юндер Дженгиз 64’
    Кабак Озан Челик Мехмет 64’
    70’ Ерохин Александр Заболотный Антон
    70’ Миранчук Антон Кузяев Далер
    79’ Ионов Алексей Миранчук Алексей
    79’ Фомин Даниил Зобнин Роман
    Кахвечи Ирфан Тосун Дженк 80’
    Текдемир Махмут Туфан Озан 86’
    Язиджи Юсуф Чалханоглу Хакан 86’
    Статистика
    		 18 Удары по воротам 16
    		8 Удары в створ 5
    		11 Фолы 14
    		3 Угловые 5
    		2 Офсайды 1
    		49% Владение мячом 51%
    		3 Cэйвы 5
    		3 Предупреждения 4
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    cska1948
    cska1948 ответ Леха Малышев (раскрыть)
    сегодня в 22:27
    В СССР никого из спортсменов за неудачное выступление не ссылали в лагеря и тем более не расстреливали! В 1952 году за проигрыш Югославии на Олимпиаде был расформирован футбольный клуб ЦДКА, как базовый клуб сборной. Вот и весь "расстрел".
    LAISMEN
    LAISMEN
    сегодня в 22:27
    Как после таких подвигов Оздоева не заменили увы и ах....
    ABir
    ABir
    сегодня в 22:27
    Да, обидное поражение. На ничью, как минимум наиграли
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответ Maksim Perepyolkin (раскрыть)
    сегодня в 22:26
    Играть и готовиться к ЧЕ и ЧМ. ЭТО ЖЕ ИНТЕРЕСНЕЕ ТОВАРНИКОВ
    kingoffam
    kingoffam
    сегодня в 22:26
    Если честно,вообще накласть как наши сыграли.Абсолютно параллельно.
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 22:24
    Ну лучше чем с Молдовой
    Nick Ch
    Nick Ch ответ DEIVID (раскрыть)
    сегодня в 22:24
    Не было ВАРа 🤷‍♂️
    Да, пеналь левый, но он и пожалел Кудряша, дав только жёлтую, хотя там была более очевидная красная как по мне...
    Главный виновник поражения (как мне видится) - усач, который непозволительно долго думал с перестановками и заменами, когда остались в меньшинстве. Мне сразу стало понятно, что у него нет готового варианта на случай такого удаления... вот турки этой нашей заминкой и воспользовались, забив дважды за пять минут. Мне также не понятно, почему Зеболотный был в старте, а Соболь так и не появился, хотя в концовке он был нужнее впереди, чем полузащитник Ерохин, на которого были навесы... без нападающих сложно отыгрываться...
    Так что не только судья 16ь...
    alex074
    alex074
    сегодня в 22:24
      valt134
      valt134
      сегодня в 22:22
      73ыжники...
      Bon Scott
      Bon Scott
      сегодня в 22:22
      Пора уже смещать индюка
      Эмиль Абдуллаев
      Эмиль Абдуллаев
      сегодня в 22:21
      Турки даже не играли. Тупо отбывали номер. Это надо понимать. Учитывая все это сложно объективно судить игру России.
      valt134
      valt134
      сегодня в 22:19
      Черчесов, АУ...
      valt134
      valt134
      сегодня в 22:19
      Вдули-таки...
      Леха Малышев
      Леха Малышев ответ Maksim Perepyolkin (раскрыть)
      сегодня в 22:18
      Я ответил пользователю, который писал, что в СССР вешали
      Maksim Perepyolkin
      Maksim Perepyolkin ответ протон1 (раскрыть)
      сегодня в 22:18
      А лига наций и делают товарищескими встречами, делят группы по силам
      DEIVID
      DEIVID ответ Nick Ch (раскрыть)
      сегодня в 22:18
      Бывает. И в первую очередь - арбитр сделал очень многое для их победы.
      Hypnoz
      Hypnoz
      сегодня в 22:18
      Борьба равных соперников !
      Оба бестолковые, одному повезло больше !
      Petergoff
      Petergoff
      сегодня в 22:17
      Без рукоблуда-тоска.
      Nick Ch
      Nick Ch ответ DEIVID (раскрыть)
      сегодня в 22:17
      И мы им проиграли
      DEIVID
      DEIVID ответ Nick Ch (раскрыть)
      сегодня в 22:16
      Кто им гордится? Я говорю лишь про то, что сборная Турция слабая команда, которая не умеет играть. Забила только из-за судейских ошибок, а потом отбивалась, как дворовая команда. Вообще нет никакой гордости за Россию. Лишь говорю, что Турция дно.
      isamsn
      isamsn
      сегодня в 22:15
      Ну может хоть Черчесова подвинут... Венгры сегодня скорее всего выйдут на 1 место, а мы как всегда гордо обделанные....
      Твой Арсен
      Твой Арсен
      сегодня в 22:14
      Нашему футбольному союзу, Газпрому (если он еще спонсор ФИФА или УЕФА) надо высунуть голову из жепы и поставить их рачком. Есть спортивный суд в Лозане. Дальше я думаю мою мысль все поняли.
      Заполярный
      Заполярный ответ kaktus903 (раскрыть)
      сегодня в 22:14
      Полено это оздоев.
      Nick Ch
      Nick Ch ответ DEIVID (раскрыть)
      сегодня в 22:13
      Не подожди, ты позором называешь игру в большинстве. В большинстве сыграли 3:1. Да, концовка нервная вышла, но не надо забывать остальной матч.
      Наши молодцы, что не бросили играть после 3-го турецкого мяча, спору нет. Но чрезмерно гордиться поражением (хоть и достойным) тоже так себе тема
      Snake Plissken
      Snake Plissken ответ Леха Малышев (раскрыть)
      сегодня в 22:13
        halfbeek
        halfbeek ответ Kuvkil (раскрыть)
        сегодня в 22:13
        Ну да. Придуманный пенальти не в счет? Там даже касания игрока не было. Чистая симуляция, но пшек был готов. Еще в день назначения.
        РуссоТуристо
        РуссоТуристо
        сегодня в 22:13, ред.
        Больше всего радуется рукаблуд.....вот как без него -ни чего не получается.....да....нет слов-одни маты......
        Maksim Perepyolkin
        Maksim Perepyolkin ответ Леха Малышев (раскрыть)
        сегодня в 22:12
        У нас вроде никого, а вот в КНДР всю сборную
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV ответ bacek15 (раскрыть)
        сегодня в 22:11
        Сколько угодно от Юрана до Карпина, включая Талалаева, Федотова и даже Евсеева. Худе не будет точно. Главное, чтобы не упертый был
        kaktus903
        kaktus903 ответ Трезвый повар (раскрыть)
        сегодня в 22:11
        Потому что Соболев поленище
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