В 1 Гильерме Голов пропущено: 3 Выносы: 1 Спасений: 5 Пасы: 26 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

З 14 Джикия Георгий Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

З 13 Кудряшов Федор Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 5 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 90

З 5 Семёнов Андрей Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Красные карточки: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 24

П 18 Жирков Юрий Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 40 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

П 11 Зобнин Роман Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 79

П 23 Кузяев Далер Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 70

П 15 Миранчук Алексей Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 4 Пасы: 38 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 79

П 7 Оздоев Магомед Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 4 Пасы: 46 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

П 6 Черышев Денис Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 9 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 37

Н 10 Заболотный Антон Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 70

Запасные игроки

В 16 Джанаев Сослан

В 12 Сафонов Матвей

З 3 Дивеев Игорь

З 2 Евгеньев Роман

З 4 Караваев Вячеслав Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 53

П 17 Бакаев Зелимхан

П 21 Ерохин Александр Отборы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 20

П 20 Ионов Алексей Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 11

П 19 Миранчук Антон Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 20

П 22 Обляков Иван

П 8 Фомин Даниил Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 11