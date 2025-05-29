Переход Де Брюйне в «Наполи» находится под угрозой срыва

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вчера, 19:36

Полузащитник «Манчестер Сити» провёл переговоры с президентом «Наполи» , однако не достиг существенного прогресса.

Хотя неаполитанский клуб сделал бельгийцу самое выгодное предложение, у футболиста возникли сомнения из-за возможного ухода тренера .