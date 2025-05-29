Переход Де Брюйне в «Наполи» находится под угрозой срыва

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне провёл переговоры с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом, однако не достиг существенного прогресса.
Хотя неаполитанский клуб сделал бельгийцу самое выгодное предложение, у футболиста возникли сомнения из-за возможного ухода тренера Антонио Конте.
Альтернативным направлением называется «Чикаго Файр», но переход в МЛС вызывает у Кевина опасения относительно будущего возвращения в европейский футбол. По аналогичной причине маловероятен и трансфер в Саудовскую Аравию: клуб «Аль-Иттихад» выразил интерес, однако футболист не готов закрывать дверь в топ-чемпионаты.
У Интера схожая ситуация. Клубу нужны деньги и придется продавать игроков основы! Так вот продайте Мхитаряна и Чалханоглу, а вместо них подпишите КДБ! Учитывая уровень СерииА и мастерство бельгийца, он может просто стоять в центре поля и раздавать передачи на гол....
У Интера схожая ситуация. Клубу нужны деньги и придется продавать игроков основы! Так вот продайте Мхитаряна и Чалханоглу, а вместо них подпишите КДБ! Учитывая уровень СерииА и мастерство бельгийца, он может просто стоять в центре поля и раздавать передачи на гол....