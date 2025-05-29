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Переход Де Брюйне в «Наполи» находится под угрозой срыва

вчера, 19:36

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне провёл переговоры с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом, однако не достиг существенного прогресса.

Хотя неаполитанский клуб сделал бельгийцу самое выгодное предложение, у футболиста возникли сомнения из-за возможного ухода тренера Антонио Конте.

Альтернативным направлением называется «Чикаго Файр», но переход в МЛС вызывает у Кевина опасения относительно будущего возвращения в европейский футбол. По аналогичной причине маловероятен и трансфер в Саудовскую Аравию: клуб «Аль-Иттихад» выразил интерес, однако футболист не готов закрывать дверь в топ-чемпионаты.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:05
Интересно, почему не шевелятся Миланские клубы??? Это же явно их шанс заполучить мозговой центр на несколько сезонов!!! Кто в Милане дирижирует атакой??? Рейнерс! Его хочет заполучить Сити. А учитывая фининсовую нестабильность клуб может отпустить игрока, срубив денег с его продажи и вот вам готовый вариант на замену нидерландцу!!! Аллегри получит топ игрока, клуб получит прибыль, КДБ получит 100% место в основе!
У Интера схожая ситуация. Клубу нужны деньги и придется продавать игроков основы! Так вот продайте Мхитаряна и Чалханоглу, а вместо них подпишите КДБ! Учитывая уровень СерииА и мастерство бельгийца, он может просто стоять в центре поля и раздавать передачи на гол....
mywjs7zn2rct
mywjs7zn2rct
вчера в 20:07
Ехай в МЛС и не задумывайся
Гость
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