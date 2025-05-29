«Зенит» сохранил состав совета директоров и тренерского штаба клуба

29 мая в «Лахта Центре» прошло заседание совета директоров петербургского «Зенита». В нём принял участие главный тренер Сергей Семак.
Было принято решение сохранить состав совета директоров, топ-менеджмента клуба и тренерского штаба команды.
Стратегия клуба остаётся неизменной. Поставлена задача на предстоящий 100-ый сезон: золотые медали в чемпионате РПЛ, — говорится в сообщении пресс-службы «сине-бело-голубых».
Усё верно: ЭТОТ СЕЗОН БЫЛ НЕПРАВИЛЬНЫЙ (арифметическая ошибка, как они говорили, подсчёта) ПОЭТОМУ В ЗАЧЁТ НЕ ИДЁТ!
А, вот уж в следующем, ЮБИЛЕЙНОМ, сезоне "мы всем покажем Кузькину мать!!!"
P.S. А, вот, интересуюсь: широко анонсированный "сначала митинг, потом - банкет", посвящённый завоеванию в 2025 год, год 100-летия Зенита, они уже провели или выделенные на сие "мероприятие" деньги после последнего тура ЧР были по-другому "эффективно освоены"???
))
Усё верно: ЭТОТ СЕЗОН БЫЛ НЕПРАВИЛЬНЫЙ (арифметическая ошибка, как они говорили, подсчёта) ПОЭТОМУ В ЗАЧЁТ НЕ ИДЁТ!
А, вот уж в следующем, ЮБИЛЕЙНОМ, сезоне "мы всем покажем Кузькину мать!!!"
P.S. А, вот, интересуюсь: широко анонсированный "сначала митинг, потом - банкет", посвящённый завоеванию в 2025 год, год 100-летия Зенита, они уже провели или выделенные на сие "мероприятие" деньги после последнего тура ЧР были по-другому "эффективно освоены"???
))
А постоянная подпитка и так качественного состава не даст ему провалиться с треском.
Так что страдать нам ещё долго 🥲
Сам он не уйдёт
А постоянная подпитка и так качественного состава не даст ему провалиться с треском.
Так что страдать нам ещё долго 🥲
Сам он не уйдёт