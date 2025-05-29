Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Зенит» сохранил состав совета директоров и тренерского штаба клуба

вчера, 15:54

29 мая в «Лахта Центре» прошло заседание совета директоров петербургского «Зенита». В нём принял участие главный тренер Сергей Семак.

Было принято решение сохранить состав совета директоров, топ-менеджмента клуба и тренерского штаба команды.

Стратегия клуба остаётся неизменной. Поставлена задача на предстоящий 100-ый сезон: золотые медали в чемпионате РПЛ, — говорится в сообщении пресс-службы «сине-бело-голубых».

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноПобедитель Кубка Италии «Болонья» продлила контракт с главным тренером
Вчера, 14:40
ОфициальноСарабия покинет «Вулверхэмптон»
Вчера, 09:59
Официально«Осер» объявил о продлении контракта с главным тренером
Вчера, 09:52
Официально«Ред Булл Зальцбург» купил футболиста «Баварии»
28 мая Фото
Российские клубы не смогут выкупить Тюкавина у «Динамо»
28 мая
Тюкавин — о своём контракте с «Динамо»: «Здесь мой родной дом»
28 мая
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 23:17
Анатолий Кандауров.

Примите порцию смайликов, в качестве согласия и поощрения!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🤟🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
вчера в 23:01
Здесь в твоем тексте 2 нелепости. Прошлый сезон был тоже неудачный, все на волоске висело. Далее "....кто не хочет играть за Зенит" Таких нет, т.к. туда шли деньги получать и неважно играешь или нет. Там очевидный и глубокий тупик, который Газпром усугубляет
viv
viv
вчера в 22:53, ред.
Ранее пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что задачей команды является завоевание золотых медалей в 100-й сезон.

«Я представляю, если в следующем сезоне у «Зенита» будет такое же фиаско (смеётся). Недавно наткнулся на какого-то футбольного историка, который вообще ставил под сомнение 100-летие, а говорил что-то про 1930-й год. Есть зазор! Можно на протяжении пяти лет объявлять 100-летие — когда-то точно угадают! В какой год возьмут чемпионство, в такой и объявят. В этот раз торопиться не будут — всё как надо. В начале гарантированная победа, потом — научные изыскания, а уже затем точный вывод: «Вот! Именно в этом году и было 100-летие!»
Червиченко.
Все уже ржут над руководством Зенита.
viv
viv
вчера в 22:30
100-летие раз, 100- летие два, 100-летие три, и так до бесконечности, пока не выиграют чемпионат😃🤣🥳
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:18, ред.
29 мая в «Лахта Центре» прошло заседание совета директоров петербургского «Зенита». ....Было принято решение сохранить состав совета директоров,

Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1408384/semak-sergey-zenit 29.05.2025
Сочетание этих двух предложений в одном тексте, притом друг за другом, безусловно может претендовать на попадание в сокровищницу Великих мыслей Газпрома и его менеджмента.
А если по простому, то Сохранить самих себя (у кормушки) - это святое!!! Браво, простой рязанский паренек Леха Миллер!
yvab3wkdhzh3
yvab3wkdhzh3
вчера в 22:14
А главное, прописку в РПЛ😎
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
вчера в 21:58, ред.
При слове "именитый иностранец" сразу выплывает в памяти синьор Манчини...
Который так и не понял что за спорт здесь футболом зовётся и который уехал спустя сезон с почётной пластмассовой медалью "за 5-е место"....хоть и привёз сюда половину мужского населения Аргентины от которого Зенит избавлялся 3 года неся финансовые убытки...
Хватит...не надо иностранных "туристов"...
derrik2000
derrik2000 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:05
"Я лично считаю рождение клуба Зенит 1931 год"

Вас поддерживает и, согласно Википедии, Юрий Лукосяк, главный редактор газеты "Футбольный архив" (СПб): "В интервью 2018 и 2020 годов Лукосяк уже склонялся к версии основания «Зенита» в 1931 году".

Тогда, спрашивается, ПА-ЧИ-МУ народные денюшки "освоили" на "сначала митинг, потом банкет с танцами" по поводу какого-то непонятного ХОО-летия Зенита???

АЛЕКСАНДР БЫСТРЫКИН, ВАШ ВЫХОД! ))
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 20:57
Думаю, что это правильное решение руководства. Лучше Семака им все равно тренера не найти, если только звать дорогого и именитого иностранца. Один неудачный сезон не должен перечеркивать все предыдущие заслуги Семака перед клубом. Зениту нужно избавиться от тех футболистов, кто не хочет играть за клуб, усилить состав новыми игроками и снова бороться за чемпионство и кубок.
lotsman
lotsman ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:56
Я уже высказывал своё мнение. Ещё раз повторюсь - Я лично считаю рождение клуба Зенит 1931 год. Год, когда команда впервые вышла на официальный уровень, дебютировав в первенстве Ленинграда. Когда заводская команда стала футбольным клубом.
derrik2000
derrik2000 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:48, ред.
"Согласно официальной истории, футбольный клуб Зенит был основан весной 1925 года как команда физкультурников при Ленинградском металлическом заводе"

Так в Википедии уже усё сказано-перессказано.

Никакой такой "официальной истории", а просто БРОШЮРКУ задумали "эффективные манагеры" Газпрома смайстрячить "из-за подготовки справочников к старту «Зенита» в Кубке УЕФА 1999/2000", но была запарка, видимо, и, поскольку они всё таки не хухры-мухры, а эффективные манагеры, кто-то из них, уже на издыхании, строчку из Википедии прочёл, что, мол, так и так - "было принято решение о создании...", а дальше читать уже было неохота, да и зачем (всё равно бабло платят), вот и ДОПИСАЛ, что Зенит, "или светлый образ его" (с) )), создали в 1925 году.
Кто там даты, указанные в этой брошюрке, проверять-то будет? ))
А СЕЙЧАС дату из той брошюрки стали выдавать за официальный год рождения Зенита.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:43
Не сомневаюсь в одном. Если бы чемпионом в этом году стал "Зенит", юбилей бы отметили как миленькие. Хорошо ещё, что дата революции 1917 года была проверена и перепроверена ежегодно на протяжении 108 лет, а то и её бы в угоду кому - либо перенесли на пару месяцев в ту или иную сторону.
Одним словом ловкачи, каких свет не видывал. Вот такие мы.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:22
А у меня нет команды, а соответственно и футбола.)))
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:20, ред.
Ну и ладно, мы как нибудь сами разберёмся. Я рад за вас, что у вас есть суперфутбол. Наслаждайтесь этим.
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:16
А у вас нет футбола. У вас- сборище высококлассных футболистов без грамотного пастуха. У вас уже Глушенков деградировал, на подходе Соболев... Соболю, как и Глушенкову надо срочно бежать из Зенита, иначе загубят свой талант...
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:12
Всё, что ты написал, называется- смех сквозь слёзы...
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:10
Я уже сказал - в нашем королевстве всё нормально. Я вам о футболе, а вы упорно продолжаете о своей неприязни и омерзении к ненавистному вам лицу. Хватит уже об этом.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 20:05
Кто бы только знал, как мне не нравится, когда ставятся задачи. Чемпионство - цель по умолчанию, о ней не надо трубить во всеуслышание, как трубит слон в брачный период. Всем, в том числе и нам с вами, понятно, что вся работа клуба будет нацелена на золотые медали, а как иначе...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:47, ред.
Без вариантов...им любой тренер Зенита будет физруком...
А уж тот который чемпионит 6 раз из 7-ми - вообще им не по нраву...)))

У них то дела не сахар...
Это как в старом анекдоте :
На улице недалеко друг от друга подрабатывают два гитариста - молодой и старый. Молодой музыкант показывает суперскоростную технику, "пилит" по всему грифу, сногсшибательно импровизирует, а старый скромно стоит в сторонке и извлекает вдумчиво пару-другую нот. Около молодого гитариста - никого, около старого - толпа народу.
Один слушатель не выдержал, подошел к старому музыканту и спрашивает: "Как так получается, что тот молодой музыкант быстро играет, показывает фантастическую технику, и его никто не слушает, а вы спокойно играете несколько нот и вас слушает толпа народу?" Старый музыкант подумал и ответил: "Он только еще ищет свою ноту, а я уже нашел..."

Они в столице в поиске...в круговороте бесконечных Абаскалей-Станковичей-Николичей.....ищут...свою ноту...)))
И пока опытно-экспериментальная политика с бесконечной смен тренеров имеет место там быть - Семак, и сам не претендующий на звание "гениальный тренер" будет и в дальнейшем пополнять титульную копилку......
Что не может их не огорчать....
Отсюда и обзывашки-презирашки...)))
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:39
Любезный, вы ведь наверняка поняли и давно, что со мной эти фокусы не проходят.))) Ну что значит- вечных чемпионов не бывает или нельзя всегда выигрывать золото? Разве дело в вечном лидерстве? Конечно нет, ничего нет вечного, понятно. У вас другая беда, у вас идет стремительная деградация тренера, вот в чем проблема. А вы всё время стараетесь сгладить проблему, пройти мимо, сделать вид, что ничего не происходит. Одно время, это сходило с рук, а вот последние два года уже не сошло. И если в прошлом году, вам просто дико повезло, в силу бездарности пивного недотренера, то этой весной- вам уже ничего не помогло. Знаете, любезный, поведение страуса, его манера прятать голову в песок, давно уже себя дискредитировала, а это значит, что и в следующем году, я обещаю вам очередной провал... Вот только знайте, что каждый последущий- будет круче предыдущего.
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:15, ред.
)) А в нашем королевстве и тогда, и сейчас всё нормально. Тучи и сейчас не сгустились над нами. Не выиграли золото, взяли серебро. И отрыв от лидера минимальный, а от третьего места приличный. Никому ещё не удавалось быть вечно золотым. Это футбол. Бывают выигрыши, бывают проигрыши. Шесть лет подряд были чемпионами, сейчас осечка. Но не смертельная, серебро всё таки. Подготовимся к следующему сезону и постараемся вернуть своё. А говорить гадости о людях, которых я не знаю лично, я не привык и не буду. Это безнравственно, в моём понимании.
derrik2000
derrik2000 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:07, ред.
"Согласно официальной истории, футбольный клуб Зенит был основан весной 1925 года"

Сейчас СПЕЦИАЛЬНО посмотрел википедию. )))))))))))))
Там сие подробненько расписано:

"В майском материале ЖУРНАЛА "СПАРТАК" 1925 года (на котором основана нынешняя версия о времени основания клуба) говорилось лишь О ПЛАНИРОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕХОВЫХ КОМАНД НА ЗАВОДЕ, в августовском же номере было сказано, что ПЛАНИРУЕМОЕ НЕ ОСУЩЕСТВИЛОСЬ "

Ну, и какой, извините, 1925 год?
Приписками занимались? )))
"Выделенные денежные средствА" пилили???
Во-о-он оно ОТКЕДОВА идёт! ))

"Инструкторов спорта НЕ БЫЛО на ЛМЗ до конца 1920-х годов, команда завода выступала только в первенстве Союза металлистов в 4-5 группе"

"Согласно же газете ЛМЗ «Полюстровский гигант», заводская команда футболистов РАЗБЕЖАЛАСЬ в 1927 году"

Т. е. так... рабочие в обеденный перерыв мячик гоняли, а потом и разбежались (суммы контрактов игроков не устроили ))...)

"По словам Лукосяка ДАТА БЫЛА ВЫБРАНА ПОСПЕШНО из-за подготовки справочников к старту «Зенита» в Кубке УЕФА 1999/2000."

Вот так.
С ПОТОЛКА ВЗЯЛИ, АФЕРЮГИ!
ДОЛОЙ!)))))))))))))

Теперь берём ту же Википедию о Спартаке:

"История футбольного клуба и спортивного общества «Спартак» БЕРЁТ СВОЁ НАЧАЛО в Русском гимнастическом обществе (РГО «Сокол»), которое БЫЛО ОСНОВАНО 16 мая 1883 года.
"Общество было основано под влиянием панславянского движения «Сокол» с целью популяризации «сокольской гимнастики», а затем и других видов спорта, включая фехтование, борьбу, фигурное катание, конькобежный спорт, ФУТБОЛ, хоккей, большой теннис, бокс, лыжи, легкую атлетику и велоспорт. В РГО «Сокол» НАЧАЛИ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ летом 1897 года"


А то всё "100-летие Зенита, 100-летие Зенита", "... не ударим лицом в грязь..." ))
Capral
Capral
вчера в 19:05
Анатолий Кандауров.

Вы знаете, я тоже обратил на это внимание.))) Видно, тренер по звонку получил должность. Вот и результат...
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:59
Конечно имею омерзение. Скажу больше, имею омерзение, причем органическое- к Личке и шварцу. Мы с вами, любезный, помнится, еще, лет, этак, 3-4 назад обговаривали тему Семака, когда еще небо в зените было безоблачным, и казалось, что никогда тучи не сгустятся над тренером... И вот, уже тогда, я вам доказывал, что не всё ладно в питерском королевстве. Вы же, даже слушать не хотели. Я хорошо помню наш разговор. Ну и, кто оказался прав?))) Поэтому не надо придираться к словам. Я никого не обидел, но только каждому- выдал его имя.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:51
lotsman
Уважаемый, прочтите внимательно регламент. Наказывают за оскорбление собеседника, т.е. посетителя сайта. а не некое третье лицо (тренера, игрока команды, журналиста). Это совсем иное. Капрала нет оснований наказывать по регламенту этого сайта. Пишу Вам как юрист
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 18:50
Такое ощущение, что Семак покинет Зенит только по достижении пенсионного возраста )))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:47
CapralCapral
Словесность не входила в число обязательных предметов при учебе на его специальности
lotsman
lotsman ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:46
"............. к вашему Семаку, не то, чтобы ненависть, омерзение имею, и не скрываю этого..............." - это ваше выражение.
За более мягкое выражение, моего знакомого, вместе болеем за Зенит и на стадион ходим, забанил навечно. Он просто указал одному на его откровенную ложь и в ответ получил бан.
Asper
Asper
вчера в 18:39
6 чемпионств и 2я звезда, конечно, такой иммунитет Сереже дали, что столько он никак не сможет растерять - не до такой степени он бездарь.
А постоянная подпитка и так качественного состава не даст ему провалиться с треском.
Так что страдать нам ещё долго 🥲
Сам он не уйдёт
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:38
Бездарность не оскорбление, а определение, а карьерист- профессия. Так что, простите, не по адресу...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 