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«Ювентус» собирается создать академию в Армении

вчера, 21:45

«Ювентус» планирует открыть свои футбольные школы в Армении. На презентации проекта присутствовал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В числе гостей также ­были бывший игрок «Ювентуса» и посол ФИФА Давид Трезеге, а также координатор международных академий клуба Давиде Форнака.

В рамках мероприятия были показаны эскизы будущих академий с современной инфраструктурой, а также проект стадиона, отвечающего требованиям второй категории УЕФА.

Сообщается, что финансирование строительства обеспечит компания Next Gen Sports.

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Все комментарии
hcp3zvzf23mf
hcp3zvzf23mf
сегодня в 00:02
Для армянского футбола это очень важно.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:13
Ну что ж! Даешь новых Мхитарянов!
Гость
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