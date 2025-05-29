«Ювентус» собирается создать академию в Армении

«Ювентус» планирует открыть свои футбольные школы в Армении. На презентации проекта присутствовал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
В числе гостей также были бывший игрок «Ювентуса» и посол ФИФА Давид Трезеге, а также координатор международных академий клуба Давиде Форнака.
В рамках мероприятия были показаны эскизы будущих академий с современной инфраструктурой, а также проект стадиона, отвечающего требованиям второй категории УЕФА.
Сообщается, что финансирование строительства обеспечит компания Next Gen Sports.