«Ювентус» собирается создать академию в Армении

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вчера, 21:45

«Ювентус» планирует открыть свои футбольные школы в Армении. На презентации проекта присутствовал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В числе гостей также ­были бывший игрок «Ювентуса» и посол ФИФА , а также координатор международных академий клуба Давиде Форнака.

В рамках мероприятия были показаны эскизы будущих академий с современной инфраструктурой, а также проект стадиона, отвечающего требованиям второй категории УЕФА .

Сообщается, что финансирование строительства обеспечит компания Next Gen Sports.