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Transfermarkt определил сборную лучших игроков РПЛ сезона 2024/2025

вчера, 15:20

Авторитетный портал Transfermarkt подвёл итоги сезона Российской Премьер-Лиги 2024/2025 и представил символическую сборную лучших игроков турнира:

Transfermarkt определил сборную лучших игроков РПЛ сезона 2024/2025

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»);

Защитники: Дуглас Сантос, Нино (оба «Зенит» Санкт-Петербург), Виллиан (ЦСКА), Дмитрий Кабутов («Рубин» Казань);

Полузащитники: Эдуард Сперцян, Александр Черников (оба — «Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив» Москва);

Нападающие: Мирлинд Даку («Рубин» Казань), Джон Кордоба («Краснодар»), Манфред Угальде («Спартак» Москва).

Лучший тренер: Мурад Мусаев («Краснодар»)

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:08
Все твердят...и походу не зря...что ЦСКА лучшая команда чемпа ...особенно второго круга....и всего один армеец...
И.....Ни тренера ни игроков....
sv_1969
sv_1969 ответ Сенатов Юрий 1 (раскрыть)
вчера в 21:19
Чтобы ты спросил про серОжу)))
dtyngvquy6nh
dtyngvquy6nh
вчера в 20:46
Что здесь делает костолом Роша, совершенно не понятно.
Capral
Capral
вчера в 20:40
Сенатов.

А ты знаешь, кто такой Черников?
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:11
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 20:09
Удивлён, если не сказать больше, отсутствием в списке Мойзеса и присутствием Черникова. Как определяли... по каким критериям - одному порталу известно. А хотелось бы и нам знать.
Capral
Capral
вчера в 19:25
Анатолий Кандауров.

Блестящее определение ситуации- в самую девятку!!!!!!! Точно по позициям, по индивидуальностям!!! И Гендоса вспомнили, не злым тихим словом, и профессионально разобрали футболистов... Отличный комментарий, содержательный, и как всегда- с перчиком!!! Я в восторге!!! Это было показательно!!!!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:11, ред.
Сказать возмутительно - это ничего не сказать. Видимо на этой торговой площадке думают что мы футбол не смотрим и проглотим этого дохлого червяка, не глядя. Даже апологет "справедливости" Гена Орлов и тот признал, что в этом году Сантос никакой в сравнении с Мойзесом. Мойзес на голову сильнее будет. Но подобострастие и раболепие перед Газпромом не позволяют признать очевидное. Кроме того Осипенко конечно сильнее Нино, но Ростов ведь не Газпром. Нам такие лучшие не нужны. При всем уважении к Краснодару все таки Кисляк провел сезон получше и постабильнее Черникова. Будем сам выбирать лучших!!!
Тот самый чувак
Тот самый чувак
вчера в 16:54
Странно не увидеть здесь Бителло.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:51
Так и есть Виктор!
альсато
альсато
вчера в 16:25
Димка Кабутов-самый "дешевый"!)))) а почему, да потому, что играл за СКА Хабаровск!))))
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:10
Привет, Володя!!!
А что ты хотел, чтобы за год работы у БЕЗДАРЯ, Макс повысил свой талант? Так не бывает...)))
Capral
Capral
вчера в 16:08
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 16:07
    Он на "изи катке" застрял.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 16:03
    А где же Максик Глушенков? Похоже парень сдулся после травм! Да еще и тренер "великий" попался!
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 15:49
    Все достойные парни, каждый внёс свою лепту в результаты своих клубов,,,
    Jean_Valjean
    Jean_Valjean
    вчера в 15:49
    Ничего так Батракову ценник в 9 млн влепили.
    Гость
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