Transfermarkt определил сборную лучших игроков РПЛ сезона 2024/2025

Авторитетный портал Transfermarkt подвёл итоги сезона Российской Премьер-Лиги 2024/2025 и представил символическую сборную лучших игроков турнира:
Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»);
Защитники: Дуглас Сантос, Нино (оба «Зенит» Санкт-Петербург), Виллиан (ЦСКА), Дмитрий Кабутов («Рубин» Казань);
Полузащитники: Эдуард Сперцян, Александр Черников (оба — «Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив» Москва);
Нападающие: Мирлинд Даку («Рубин» Казань), Джон Кордоба («Краснодар»), Манфред Угальде («Спартак» Москва).
Лучший тренер: Мурад Мусаев («Краснодар»)