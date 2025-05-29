Голкипер «Ахмата» Ульянов: «Считаю, что мы несправедливо попали в стыки»

Вратарь «Ахмата» заявил, что команда не должна была попадать в стыковые матчи, поскольку обладает сильным составом, хотя в последние месяцы её игра была далека от идеала.

У нас сильная команда: если соберёмся, будет правильный настрой и самоотдача, нам по силам выиграть с разницей в два мяча и не доводить стыки до серии пенальти. До сих пор считаю, что мы несправедливо попали в стыки. Но это футбол — здесь не всегда всё решает уровень команды. В каких-то моментах нам не повезло, где-то сами отдали матчи, и всё это привело к такой развязке сезона. Теперь нужно показать свой лучший футбол в Грозном и решить задачу — остаться в РПЛ .