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Голкипер «Ахмата» Ульянов: «Считаю, что мы несправедливо попали в стыки»

вчера, 19:22

Вратарь «Ахмата» Вадим Ульянов заявил, что команда не должна была попадать в стыковые матчи, поскольку обладает сильным составом, хотя в последние месяцы её игра была далека от идеала.

У нас сильная команда: если соберёмся, будет правильный настрой и самоотдача, нам по силам выиграть с разницей в два мяча и не доводить стыки до серии пенальти. До сих пор считаю, что мы несправедливо попали в стыки. Но это футбол — здесь не всегда всё решает уровень команды. В каких-то моментах нам не повезло, где-то сами отдали матчи, и всё это привело к такой развязке сезона. Теперь нужно показать свой лучший футбол в Грозном и решить задачу — остаться в РПЛ.

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Scorp689
Scorp689
вчера в 22:03
Смотри, пердив накаркаешь...
112910415
112910415
вчера в 20:30
Очень странные и не своевременные мысли
R B
R B
вчера в 20:18
Несправедливо что вы на стыки попали, а не на прямой вылет.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:38
Как то разговор пошел после событий.
Непонятно зачем воротчик завел?
Гость
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