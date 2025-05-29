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Алексей Батраков признан лучшим молодым футболистом сезона РПЛ

вчера, 15:08

Transfermarkt подвёл итоги сезона Российской Премьер-Лиги 2024/2025 и назвал самого перспективного молодого футболиста чемпионата.

Им стал полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков.

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Все комментарии
NYJ
NYJ ответ Jean_Valjean (раскрыть)
вчера в 22:29
Кисляк
Не знаю Гладышев молодой?
Но Батраков действительно топ
NYJ
NYJ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:29
Поэтому взяли Комличенко:)
NYJ
NYJ ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 22:27
В первой половине сезона до зимы вряд ли
Весной скорее всего
Оба молодцы
NYJ
NYJ
вчера в 22:26
И, однозначно, один из среди не только молодых
A.S.A
A.S.A ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:31
Так уж исторически сложилось, что игроки атаки всегда купаются в лучах славы и все лавры достаются им... понять Вас можно, Кисляк провел сильный сезон, пахал как конь в полузащите, но по полезным голевым действиям он заметно уступает и Батракову, и Пиняеву, и Гладешеву....отсюда и не первое место в этом списке
hmju3denx87c
hmju3denx87c
вчера в 19:12
Опять распиарят футболиста, а потом он играть перестает.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:26
А я (как баба Яга ) против !
Кисляк лучше.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:57
Неплохой вариант.
Футболист хороший.
Соглашаемся)
альсато
альсато
вчера в 15:46
Кто такой этот трансфермаркт?))))..а точнее..те его представители, кто берет на себя ответственность принимать решения по итогам Чемпионата России))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:26
Галактионов умеет работать с молодёжью...
Jean_Valjean
Jean_Valjean
вчера в 15:13
Тут без вариантов.
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