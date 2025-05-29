Алексей Батраков признан лучшим молодым футболистом сезона РПЛ

Transfermarkt подвёл итоги сезона Российской Премьер-Лиги 2024/2025 и назвал самого перспективного молодого футболиста чемпионата.
Им стал полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков.
Transfermarkt подвёл итоги сезона Российской Премьер-Лиги 2024/2025 и назвал самого перспективного молодого футболиста чемпионата.
Им стал полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков.
Не знаю Гладышев молодой?
Но Батраков действительно топ
Не знаю Гладышев молодой?
Но Батраков действительно топ
Весной скорее всего
Оба молодцы
Весной скорее всего
Оба молодцы
Кисляк лучше.
Кисляк лучше.
Футболист хороший.
Соглашаемся)
Футболист хороший.
Соглашаемся)