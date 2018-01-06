Гвардиола: «Давид Сильва улетает в Испанию. Он вернется, когда посчитает нужным»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Бернли» сообщил, что полузащитник команды Давид Сильва отправится в Испанию, где в тяжелом состоянии находится его новорожденный сын. Мальчик родился недоношенным.

Сегодня болельщики «горожан» устроили овации Сильве на 21-й минуте встречи. Именно под этим номером он выступает за «Сити».

«Давид Сильва - легенда „Манчестер Сити“, он очень много сделал для клуба. Сильве удалось адаптироваться к английской лиге, где требуется больше физики.

Сегодня он отправится в Испанию к семье и вернется тогда, когда посчитает нужным».