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Гвардиола: «Давид Сильва улетает в Испанию. Он вернется, когда посчитает нужным»

вчера, 21:41

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Бернли» сообщил, что полузащитник команды Давид Сильва отправится в Испанию, где в тяжелом состоянии находится его новорожденный сын. Мальчик родился недоношенным.

Сегодня болельщики «горожан» устроили овации Сильве на 21-й минуте встречи. Именно под этим номером он выступает за «Сити».

«Давид Сильва - легенда „Манчестер Сити“, он очень много сделал для клуба. Сильве удалось адаптироваться к английской лиге, где требуется больше физики.

Сегодня он отправится в Испанию к семье и вернется тогда, когда посчитает нужным».

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Все комментарии
удав
удав
сегодня в 07:49
удачи сильве и здоровья его сыну!
memphis
memphis
сегодня в 06:41
Здоровья мальчику! Клубу респект за понимание!
311
311 ответил 070maks
сегодня в 01:37
070maks:
а Маур бы не отпустил
    Saang
    Saang ответил 070maks
    сегодня в 00:30
    070maks:
    а Маур бы не отпустил
    Мы говорим о людях, каким место это слово относится к Лучезарному?)
    Saang
    Saang
    сегодня в 00:29
    При огромных финансах, рекламе и шумихе в прессе, МанСити умудряются оставаться людьми. Именно поэтому их любят больше ПСЖ а скоро может и часть юнайтедовских болел перейдет, т.к. Моур в последнее время только позорит клуб.
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 23:39
    Человеческое решение тренера - не всем такое дано.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 23:26
    Правильные слова тренера.
    070maks
    070maks
    вчера в 22:56
    а Маур бы не отпустил
    Виталик ManUtd Rus
    Виталик ManUtd Rus
    вчера в 22:30
    Здоровья его сыну !
    Zidane.5
    Zidane.5
    вчера в 22:23
    Хороший игрок Сильва. Здоровья!!!
    вoлгoдoн
    вoлгoдoн
    вчера в 21:55
    Удачи.
    Mоnоlo
    Mоnоlo
    вчера в 21:46
    Правильное решение. Футбол футболом, но семья важнее всего.
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